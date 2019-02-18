Başkan Erdoğan’ın lisesi yeni yüzüyle eğitimi sürdürüyor
Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 6. Cumhurbaşkanı Fahri Sabit Korutürk’ün de mezun olduğu, 107 yıllık tarihi İstanbul Eyüp Anadolu Lisesi, yeni yüzüyle eğitim hayatını sürdürüyor.
Osmanlı Padişahlarından Sultan 2. Abdülhamid döneminde “Reşadiye Numune Mektebi” olarak 1911-1912 yılları arasında eğitim-öğretim hayatına başlayan, Eyüp Anadolu Lisesi bünyesinde yeni yapılan Çok Amaçlı Toplantı Salonu, Proje Ofisi ve okulun ilk müdürü olan Mekki Bey adına oluşturulan, “Mekki Bey Sergi Salonu”nun açılışı yapıldı.
İKİ CUMHURBAŞKANI MEZUN OLDU
Eyüp Anadolu Lisesi Müdürü Selam Karataş, okulun Milli Mücadele yıllarında önemli bir yeri olduğunu dile getirdi. Karataş, iki Cumhurbaşkanının okullarından mezun olduğunu belirterek, bunlardan birinin 6. Cumhurbaşkanı Fahri Sabit Korutürk, ikincisinin ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan olduğunu hatırlattı. Konuşmaların ardından, okulun tarihsel sürecinin anlatıldığı sinevizyon gösteriminde dönemin okul müdürü Mekki Bey’in Milli Mücadele yıllarındaki çalışmaları dinleyicileri duygulandırdı.
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