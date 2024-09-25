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Politika

Başkan Erdoğan'ın sözleri rahatsız etti! Altun: İsrail'in iş birlikçileri mesajı almış

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulundaki konuşmasına yönelik Avusturya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasını değerlendirdi. Altun, 'Cumhurbaşkanımızın açıklamaları benzetmeden ibaret değil; bu soykırımı destekleyenleri aynada kendilerine bakmaya davet eden bir çağrıdır. Tepkilerden anlaşılacağı üzere iş birlikçileri mesajı almıştır' ifadelerini kullandı.

25 Eylül 2024 Çarşamba 12:23 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'ın sözleri rahatsız etti! Altun: İsrail'in iş birlikçileri mesajı almış
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na seslendi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulundaki konuşmasına yönelik Avusturya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasını değerlendirdi.

Altun Avusturya'ya tepkisini şu sözlerle ifade etti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sadece bir benzetmeden ibaret değil; bu soykırımı destekleyenleri aynada kendilerine bakmaya davet eden bir çağrıdır. Gösterilen tepkilerden anlaşılacağı üzere, suç ortakları ve işbirlikçileri mesajı almıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından ancak kendilerini suçlu hisseden ve kendi geçmişlerinden utananlar rahatsızlık duyar. Aynı şekilde kendilerini ifşa olmuş hissedenler de sadece geçmişteki benzer suçlarından ötürü İsrail devletinin savaş suçlarına yardım ve yataklık edenlerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız bu karşılaştırmayı, günümüzün en vahşi etnik temizlik ve soykırım örneklerinden birine dikkat çekmek ve konuyu geniş kitlelerce daha anlaşılabilir kılmak için kullanmıştır. Cumhurbaşkanımızın uluslararası toplumun harekete geçmesi için yaptığı çağrıya gösterilen bu tepki, İsrail'in Filistin'deki soykırımını teşvik eden Batı'nın suç ortaklığının açık bir örneğidir."

"SOYKIRIMDAN KAÇANLARA KUCAK AÇARAK TARİHTE HEP DOĞRU TARAFTA YER ALDIK"

Altun, tarihte hep doğru tarafta yer aldıklarını vurgulayarak şunları aktardı:

"Tarih, tıpkı Nazi destekçilerini ve iş birlikçilerini unutmadığı gibi bu yangını körükleyenleri de unutmayacaktır. Batının suçluluk psikolojisiyle gösterdiği bu savunma refleksi, Sayın Cumhurbaşkanımızın bir kez daha hakikati açık ve net olarak dile getirdiğinin ispatıdır. Hakikat karşısında dehşete düşmek zor olsa gerek. Irkçılık ve etnik temizlik ile dolu karanlık bir tarihi olanların Filistin'deki soykırımı destekleyerek aynı hatayı tekrarlaması açıkça bir trajedidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, biz soykırımdan kaçanlara kucak açarak tarihte hep doğru tarafta yer aldık. Biz hakikatin sesi olmaya ve adalet için mücadele etmeye devam edeceğiz."

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