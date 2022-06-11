Başkan Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'da paniğe neden oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Atina'ya verdiği "Yunanistan'ı gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz.

Şaka yapmıyorum" mesajı, Türkiye'nin ihlallere kayıtsız kalmayacağını en üst düzeyde gözler önüne serdi.

Başkan Erdoğan'ın sözleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Efes-2022 Tatbikatı, Yunanistan'da paniğe neden oldu.

Ta Nea gazetesi "Erdoğan Yunanistan'ı bir asır önce olduğu gibi temkinli olması konusunda uyardı" ifadeleri kullanıldı.

Türk kıyılarına 1.5 kilometre uzaklıktaki Samos Adası karşısındaki Seferihisar'da gerçekleştirilen Efes-2022 tatbikatının "bir adaya askeri çıkarma" senaryosuna dayalı olması, Yunan basınında "Yunanistan'a gözdağı verildiği" şeklinde yorumlandı.

Eleftheros Typos gazetesi "Erdoğan ve Bahçeli Türklerin Yunan adalarına 'çıkarması'nı izledi" dedi.