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Politika

Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği başlıyor! 3 ayrı zirveye katılacak

Temmuz ayında Şangay İşbirliği Örgütü, Türk Devletleri Teşkilatı ve NATO Zirvesi'ne katılacak olan Başkan Erdoğan, liderlerle ikili görüşme gerçekleştirecek. Masada önemli konular var.

22 Haziran 2024 Cumartesi 08:35 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği başlıyor! 3 ayrı zirveye katılacak
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, temmuz ayında 3 ayrı zirveye katılacak.

ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARI ZİRVESİ

Başkan Erdoğan ilk olarak 3-4 Temmuz'da Kazakistan'da Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak. Astana'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir araya gelecek olan Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının sona erdirilmesi için diplomatik çabalarını sürdürecek. İki liderin görüşmesinde, Akkuyu Nükleer Santrali, Türkiye'de gaz merkezi kurulması başlıkları da olacak.

TDT DEVLET BAŞKANLARI GAYRİRESMİ ZİRVESİ

5-6 Temmuz'da Azerbaycan'a geçecek olan Erdoğan, Şuşa'da düzenlenecek TDT Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılacak. Zirvede; Hazar gazının Türkiye üzerinden Batıya taşınması, Türk devletleri arasındaki ticari faaliyetlerin artırılması, 2. Karabağ zaferinin ardından bölgedeki normalleşme adımları konuşulacak.

NATO ZİRVESİ

Başkan Erdoğan 9-11 Temmuz'da ise ana gündem maddesi Ukrayna savaşı ve Gazze'deki durum olan NATO Zirvesi için ABD'ye gidecek. Erdoğan'ın burada ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere birçok liderle görüşmesi bekleniyor.

KKTC'YE GİDİYOR

Başkan Erdoğan 20 Temmuz'da Barış Harekatı'nın 50'nci yıldönümü dolayısıyla KKTC'de düzenlenecek törene katılacak ve KKTC Meclisi'nde konuşma yapacak.

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