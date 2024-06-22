Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği başlıyor! 3 ayrı zirveye katılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, temmuz ayında 3 ayrı zirveye katılacak.
5-6 Temmuz'da Azerbaycan'a geçecek olan Erdoğan, Şuşa'da düzenlenecek TDT Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılacak. Zirvede; Hazar gazının Türkiye üzerinden Batıya taşınması, Türk devletleri arasındaki ticari faaliyetlerin artırılması, 2. Karabağ zaferinin ardından bölgedeki normalleşme adımları konuşulacak.NATO ZİRVESİ
Başkan Erdoğan 9-11 Temmuz'da ise ana gündem maddesi Ukrayna savaşı ve Gazze'deki durum olan NATO Zirvesi için ABD'ye gidecek. Erdoğan'ın burada ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere birçok liderle görüşmesi bekleniyor.KKTC'YE GİDİYOR
Başkan Erdoğan 20 Temmuz'da Barış Harekatı'nın 50'nci yıldönümü dolayısıyla KKTC'de düzenlenecek törene katılacak ve KKTC Meclisi'nde konuşma yapacak.