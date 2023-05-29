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Politika

Başkan Erdoğan'ın zaferini böyle yorumladı: Türkiye çok önemli rol oynayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük zaferi dünya basınında geniş yer bulmaya devam ediyor. İngiliz gazeteci Richard Quest, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden göreve gelmesi hakkında, 'Şu anda hangi küresel krizi ele alırsanız alın, Türkiye çok önemli bir rol oynayacak.' dedi.

29 Mayıs 2023 Pazartesi 18:14 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'ın zaferini böyle yorumladı: Türkiye çok önemli rol oynayacak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci tur seçimlerinden de zaferle çıkmasının dünya basınındaki yankıları sürüyor. Çeşitli çarpıcı açıklamalar peş peşe gelirken ABD merkezli televizyonda dikkat çeken bir yoruma daha yer verildi.

İngiliz gazeteci Richard Quest, Antalya'dan katıldığı CNN International yayınında, Erdoğan'ın yeniden göreve gelmesinin, küresel meselelere ne şekilde etki edebileceğini değerlendirdi.

Quest, "Şu anda hangi küresel krizi ele alırsanız alın, Türkiye çok önemli bir rol oynayacak." dedi.

"TÜRKİYE KİLİT ROL OYNAYACAK"

Dış politikada ABD, NATO, Avrupa Birliği ve göçmenler gibi çeşitli konulara işaret eden Quest, şunları söyledi:

Türkiye hepsinde kilit bir rol oynayacak. Üçüncü dönemini kazanıp yüreklenmiş bir Erdoğan, arabulucu, barıştırıcı, gücü ve iktidarı belirleyen kişi haline geldi.

ERDOĞAN DAHA GÜÇLÜ

Gazeteci Quest, bu duruma örnek olarak NATO'ya katılmak isteyen İsveç'in başvurusuna karşı çıkan Ankara'yı gösterdi:

Finlandiya'nın katılmasına izin verildi, İsveç'e verilmedi. Şimdi kendisi iktidarda. Yeniden daha güçlü.

Bunu yaz mevsimi yaklaşırken sayıları zirveye ulaşan Akdeniz'deki göçmen krizine de uyarlayabilirsiniz.

Suriye'ye, İran'a, Irak'a ve Erdoğan'ın tekrar seçilmesiyle birlikte sahip olduğu güçlü rolünü sergileyeceği diğer tüm sıcak bölgelere de uyarlayabilirsiniz.

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