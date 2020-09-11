TBMM Başkanı Şentop: Azerbaycan ile iki devlet tek milletiz

AA 11 Eylül 2020 Cuma 15:19 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 15:33

TBMM Başkanı Şentop, seçildikten sonra ilk resmi yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştiren Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile makamında bir araya geldi. Gafarova'yı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Şentop, Türkiye ve Azerbaycan'da yeni göreve gelen yöneticilerin ilk uluslararası ziyaretlerini karşılıklı olarak bir birlerine yaptıklarını anımsattı.

'SEVİNÇTE VE KEDERDE ORTAĞIZ'

TBMM Başkanı Şentop, "Bizim Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinde temel prensibimiz 'iki devlet tek millet' yaklaşımıdır. Her konuda, sevinçte ve kederde ortağız. Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir. Bunu birçok konuda ortaya koyduk. Yakın zamanda Ermenistan'ın sadece Azerbaycan'a karşı değil, bütün bölge barışına Karabağ'da tehdit oluşturan faliyetleri ve katliamları sebebiyle başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün bakanlarımız gerekli tepkiyi gösterdi. Karabağ sorununda biz her zaman, her platformda Azerbaycan'a destek oluyoruz. Bunu açık bir şekilde dile getiriyoruz." diye konuştu. Doğu Akdeniz'de gerçekleşen gelişmelere değinen Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Yunanistan'ın yeni Bakü Büyükelçisi Nikolaos Piperigos'u kabulünde Türkiye'yi destekleyen açıklamalarını hatırlattı. Şentop, Aliyev'in açıklamalarının sadece Türkiye'deki yöneticilerin değil, bütün Türk halkının yüreğine su serptiğini vurgulayarak, şükranlarını dile getirdi.