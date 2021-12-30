Başkanları Kars'ı 'başkent' ilan etti! HDP kongresinde ağırladılar

30 Aralık 2021 Perşembe 08:44 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 08:44

HDP'nin Gençlik Kongresi'ne Türk diplomatları katleden Ermeni Taşnak örgütü üyeleri katıldı.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK ve elebaşının propagandasının yapıldığı HDP Gençlik Merkezi 3. Olağan Kongresi'nin katılımcıları arasında Ermenistan ARF Gençlik ve Öğrenci Birlikleri heyeti de yer aldı. Eş Genel Başkan Mithat Sancar ve HDP'lilerle samimi fotoğraflar çektiren ARF'lileri, Türk kamuoyu yakından tanıyor. 'Katliamcı Taşnak Partisi' olarak da bilinen ARF'nin lideri Hovhannisyan, 2011 yılında yaptığı bir açıklamada Dağlık Karabağ'ın başkentinin Kars olması çağrısı yapmıştı.

SAMİMİ GÖRÜNTÜLER

"Büyük Ermenistan" projesinin peşinde koşan Taşnak Partisi'nin Gençlik Kolları üyelerinin katılıdğı HDP Gençlik Kolları toplantısının görüntülerini Ermenistan'da İngilizce yayın organı The Armenian Weekly'nin Genel Yayın Yönetmeni Rupen Canbazyan yayınladı.

ARF sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, HDP Eşbaşkanı Mithat Sancar ve parti sözcüsü Ebru Günay ile Ermeni katılımcıların samimi fotoğrafları yer aldı. ARF'li katılımcılar, kongrede Kürtçe yaptığı konuşmada Türkiye'ye yönelik hadsiz sözler sarf etti.

NEFRET KUSTU

ARF Gençlik Kolları'nın resmi Facebook hesabından yapılan açıklamada ise HDP'li vekil Mithat Sancar'ın yanında duran ve Ermenistan ARF heyeti adına Kürtçe konuşma yapan kişinin ARF üyesi Tigran Çandoyan olduğu belirtildi. Çandoyan'ın yanı sıra ARF'den Kevork Gazelyan ve Nigol Ağbalyan da toplantıya katıldı. Çandoyan "Türkiye açık saldırganlığıyla bölgedeki barışı süreci istikrarını bozmaya devam ediyor ve bizler bunun kanıtlarını 44 gün savaşlarında gördük" dedi.

TÜRK DİPLOMATLARI KATLEDEN ÖRGÜT

Ermenistan'ın en köklü iki siyasi partisinden birisi olan Taşnak Partisi, II. Abdülhamid'e karşı gerçekleştirilen ve başarısızlıkla sonuçlanan 1905 suikastı girişimini ve 1915'te Van Ermeni ayaklanmalarını planlayan örgüt olmasıyla da tanınıyor. ARF üyesi 5 kişi 1983 tarihinde Türkiye'nin Lizbon Büyükelçiliği'ne saldırmış, Maslahatgüzar Yurtsev Mıhçıoğlu'nun eşi Cahide Mıhçıoğlu hayatını kaybetmişti.