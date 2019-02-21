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Başvuruyu kaçıran Kocamaz'a DP formülü

İP, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın adaylık başvurusunu zamanında seçim kuruluna iletilmemesi nedeniyle çıkan krize çözüm buldu.

  • STAR ANKARA
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Kocamaz’ın, Demokrat Parti’nin(DP) adayı yapılması kararlaştırıldı. Kocamaz’ın, Mersin’de DP Mersin İl başkanı Tural Kadızade ile bir görüşme yaptıktan sonra Ankara’ya geldiği öğrenildi. DP Genel Başkan Gültekin Uysal ile de görüşen Kocamaz, DP’nin adayı olması kararlaştırıldı. DP kaynakları ise görüşmenin nezaket ziyareti olduğunu ifade etmekle yetindi. Uysal’la, Kocamaz’ın yanı sıra İP Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun da bir görüşme yaptığı bildirildi. Anlaşmaya göre DP’nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Pınar İvenç çekilecek, onun yerine seçim kuruluna Burhanettin Kocamaz’ın ismi bildirilecek. 

İstanbul´da etkili olan sis drone ile havadan görüntülendi

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