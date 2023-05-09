Batı medyasından dikkat çeken analiz: Türkiye, Erdoğan'ı üzmez
Türkiye'nin kaderinin belirleneceği 14 Mayıs'a günler kala Batı medyasından art arda seçime dair analizler yayınlanıyor. Daha önce pek çok sayıda uluslararası ajansın 'dünyanın en önemli seçimi' başlıklarını attığını kaydeden The Washington Post dikkat çeken bir analiz yayımladı. Analizde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de 'evinde' olduğunu o nedenle de çok popüler olduğu belirtilerek 'Erdoğan yeniden kazanır mı?' sorusuna 'Türkiye, Erdoğan'ı üzmez' cevabını verdi.