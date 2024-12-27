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Politika

Batı medyasının skandal oyunu tespit edildi! Başkan Erdoğan'ın sözlerini çarpıttılar

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEAŞ ve PKK ile ilgili açıklamasının çarpıtılarak servis edildiğini tespit etti.

27 Aralık 2024 Cuma 15:46 - Güncelleme:
Batı medyasının skandal oyunu tespit edildi! Başkan Erdoğan'ın sözlerini çarpıttılar
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir açıklamasının çarpıtılarak servis edildiği tespit edilmiştir. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan, 25 Aralık 2024 tarihli AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmasında, "DEAŞ ve PKK başta olmak üzere her iki ülkenin de bekasına kasteden terör örgütlerinin başını ezmekte kararlıyız. Bölücü caniler ya kendileri silahlara veda edecekler ya da silahlarıyla birlikte Suriye topraklarına gömülecekler." ifadelerini kullanmıştır. Cumhurbaşkanımız bu açıklamasında iddia edildiği gibi herhangi bir etnik köken veya inançtan olan sivilleri değil, direkt olarak isimleriyle terör örgütlerini işaret etmiş ve Türkiye'nin terörle mücadelede kararlı bir tutum sergileyeceğini vurgulamıştır. Uluslararası kamuoyunu manipüle etmeye yönelik ortaya atılan asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.

  • DEAŞ
  • terör örgütü
  • BBC

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