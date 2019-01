Bay Kemal'e yalan fonu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu adeta daha fazla “iftira”, “çamur at izi kalsın” politikası gütmesi için teşvik anlamı da taşıyan karar uyarınca, CHP’li milletvekilleri 3 aylık maaşlarından her seferinde beşer bin TL’sini oluşturulacak bu iftira fonuna aktaracak. 146 milletvekili bulunan CHP’de, iftira fonuna bu yolla 3 ayda 730 bin TL birikmiş olacak. Her vekil 60 bin TL vermiş oluyor. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, fona parti üyelerinin de dahil edilmesinin gündemde olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı toplantılardaki konuşmalarda her fırsatta Erdoğan ve ailesi başta olmak üzere, bakanlar, belediye başkanları hakkında iftiralarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimin ardından jest yaparak Kılıçdaroğlu hakkında açtığı 14 davadan vazgeçmişti. Ancak buna rağmen Kılıçdaroğlu iftira siyasetini sürdürmeye devam etti. MAN Adarı iftirası: Kılıçdaroğlu Erdoğan’ın iyi niyetine karşı ‘Man Adası’ iftirasını ortaya attı. Kılıçdaroğlu’nun iftirası yargı kararı ile tescillendi. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen 3 ayrı davada Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve yakınlarına 698 bin TL tazminat ödemeye mahkum etti. Sonuçlanan 12 davada Kılıçdaroğlu toplam 870 bin TL tazminat ödemeye mahküm oldu. Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun kendisine yönelik iftira ve hakaretleri nedeniyle bugüne kadar 29 dava açtı.Bunlardan bazıları özetle şöyle:

ÇAMUR AT İZİ KALSIN

29 Haziran 2010: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan olduğu dönemde, Kılıçdaroğlu’nun CHP Grup Başkanvekili görevini yürütürken, Muğla’nın Seki Beldesi’nde 5 Haziran 2009’da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada kişilik haklarına hakaret ettiği gerekçesiyle manevi tazminat davası açtı. Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’a 4 bin TL manevi tazminata mahkûm etti.

25 Ocak 2011: Erdoğan, ‘kişilik haklarına saldırı’ gerekçesiyle Kılıçdaroğlu aleyhinde iki davadan toplam 10 bin TL manevi tazminat kazandı. Mahkeme, sözlerin eleştiri olmadığına hükmetti.

7 Şubat 2011: Erdoğan’ın, CHP’nin 3 Ağustos 2010’da Bayburt ve Gümüşhane’deki mitinglerinde hakkında kullandığı ifadeler üzerine Kemal Kılıçdaroğlu’na açtığı manevi tazminat davası Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Erdoğan; iki davada, Kılıçdaroğlu’ndan toplam 13 bin lira manevi tazminat kazandı.

10 Mayıs 2011: Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı’nda ‘kişilik haklarına saldırıda bulunduğu’ iddiasıyla açtığı davada Kılıçdaroğlu’ndan yasal faiziyle birlikte 7 bin TL manevi tazminat kazandı.

23 Ekim 2012: Erdoğan, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı 5 davanın 4’ünden 20 bin lira manevi tazminat kazandı.

18 Haziran 2013: Erdoğan, 2 Ekim 2012’de partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, “kişilik haklarına saldırıda bulunduğu” gerekçesiyle açtığı davada, Kılıçdaroğlu’ndan 7 bin 500 lira manevi tazminat kazandı.

8 Mayıs 2014: Erdoğan, “kişilik haklarına saldırdığı ve ağır hakaretlerde bulunduğu” gerekçesiyle açtığı davada, 10 bin lira manevi tazminat kazandı.

9 Nisan 2015: Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesi, Kılıçdaroğlu hakkında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle 10 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

BAKANLARA HAKARET

11 Aralık 2012: Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kayseri milletvekili Şevki Kulkuloğlu ve CHP Konya Milletvekili Atilla Kart’tan kazandığı (13 tazminat davası) 80 bin TL’nin ilk peşinatıyla Kayserililere 3.5 ton sucuk dağıttı.

29 Mart 2013: Kılıçdaroğlu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk iddiaları sözleri üzerine açılan 5 davada, Özhaseki’ye 32 bin lira, 2 belediye çalışanına da 5’er bin lira tazminatla cezalandırıldı.

16 Ekim 2015: Kılıçdaroğlu, “TÜRGEV hakkındaki iftiraları nedeniyle farklı davalarda toplam 27 bin 500 TL tazminat ödemeye mahkûm edildi.