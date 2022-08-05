Bay Kemal'in 1993'teki 'şaibeli' sınavı! Sınav kağıtları okunmadan puan verilmiş

2022-Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) 31 Temmuz'da gerçekleştirilen oturumlarında yöneltilen soruların cevaplarıyla birlikte bir yayınevine sızdırıldığı iddiasının ardından iptal edildi.

Kurumlar, gençlerin hakkının yenmemesi için seferber olurken, şaibe iddialarının kamuoyuna yansımasının ardından görevden Prof. Dr. Halis Aygün'ün yerine dün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Ölçe, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'na Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı.

Ersoy, tüm adaylardan ÖSYM adına özür dilediği açıklamasında 31 Temmuz tarihlerindeki oturumların iptal edildiğini, 6-7 ve 14 Ağustos'taki oturumların ertelendiğini duyurdu. Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı ise "Kamu vicdanını rahatlatmak ve hiçbir vatandaşımızın kafasında soru işareti kalmaması adına 31 Temmuz'da gerçekleşen KPSS'nin iptaline lüzum görülmüştür" açıklamasını yaptı.

CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'gençlerin hakkının yenmemesi için' başlatılan süreç ve çabalara değinmeden, Cumhurbaşkanlığını ve hükümeti hedef gösterdi.

Sosyal medya kullanıcıları, hükümeti hedef alan Kılıçdaroğlu'na, 1993'te yaptığı skandal SSK sınavını hatırlattı...

SINAV SORULARI ÇALINDI, SINAV KAĞITLARI OKUNMADAN PUAN VERİLDİ

SSK Genel Müdürü Kemal Kılıçdaroğlu, 1993 yılında kuruma alınacak 134 bin personel için, 25 yerde sınav başvuruları açtı. Önce, SSK Personel Yönetmeliği'ne aykırı olarak komisyonlar oluşturuldu ve sorular Genel Müdürlükçe hazırlanıp sınav yerlerine gönderildi.

Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı'nın 2014'te kaleme aldığı köşe yazısında skandalı şöyle anlatıyor:

Tarsus'a gönderilen sorular çalınıyor ama sadece Tarsus'taki sınav iptal ediliyor. Diğer yerlerde aynı sorularla sınav yapılıyor.

Sonra sınav kağıtları güya değerlendiriliyor. Ama depolardaki kağıtlarda hiçbir komisyon üyesinin imza ve parafı yok. Kurumun Etlik Deposu'nda bulunan binlerce yazılı kağıdının çoğunun köşeleri bile açılmamış. Belli ki hiçbiri okunmamış ve değerlendirmeye alınmamış. Ama SSK'ya eleman alınmış!

Kimler mi? Tabii ki belli isimler!

DÖNEMİN BAKANLARI O İDDİAYI DOĞRULADI

Skandalı o dönemde ben ortaya çıkardım. Akşam'da yer aldı, depolara atılan yazılı kağıtlarının fotoğrafları manşetten yayımlandı. Ardından da bu sınavla ilgili soruşturma açıldı. Sınav kağıtlarının hiç okunmadığını Mehmet Moğultay'ın ardından Çalışma Bakanlığı'na gelen Necati Çelik de doğruladı. Çelik, Kılıçdaroğlu döneminde açılan sınavda kağıtların hiç okunmadığını tespit ettiklerini belirttikten sonra son derece vahim bir açıklama yaptı:

DEV-SOLCULAR VE PKK'LILAR İŞE ALINMIŞ

-Eski hükümlü adı altında Dev-Yol, Dev-Sol üyelerini SSK'ya doldurulmuşlar. PKK'nın irtibatta olduğu kişiler hastane başhekimliklerine getirilmişler. Ömür boyu kamu hizmetinden mahrum edilen kişiler SSK'ya alınmış... O dönemde bu açıklama da AKŞAM'da yer aldı.

Bitmedi dahası var...

Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu dönemde 134 bin insanın umutlarıyla nasıl oynandığı, Teftiş Kurulu Raporları'na da yansıdı. Çalışma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Tuncer Dönmez'in hazırladığı raporda tüyler ürperten bölümler vardı. Dönmez, üzerinde inceleme yaptığı 176 SSK personeli ilgili şu tespitlere yer verdi:

O KADAR ÇOK SKANDAL VAR Kİ...

- Sınavda 4 doğru cevap verdiği için 40 puan alması gereken parti yandaşları 70 puan almış gibi gösterilerek işe alındı.

- Sakat kadrosundan sabıkalı eski militanlar işe yerleştirildi.

- 18 yaşını bitirmeyen isimler sınava kabul edildi.

Raporda bu isimler kurum sicil numaraları ile birlikte tek tek sıralandı...

İSTEKLER TEK TEK YERİNE GETİRİLDİ

Daha istiyor musunuz?..

Hazırlanan raporlarda torpilin belgeleri de yer aldı... Mesela o dönemde CHP Ankara Milletvekili Uluç Gürkan, 15.9.1999 tarihli bir yazıyla Z.A için Kılıçdaroğlu'na tavassutta bulundu. Z.A sınavı kazanıp işe yerleştirildi. Adana Tekel Başmüdürü Kemal Doğan, Çalışma Bakanı Mehmet Moğultay'dan "SHP Şakirpaşa Delegesi" olduğunu belirttiği S.D'nin işe yerleştirilmesini istedi. O istek de yerine getirildi.

Star Gazetesi