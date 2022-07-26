Bay Kemal'in en büyük arzusu Demirtaş'ın özgürlüğüymüş

PKK terör örgütü içerisinde 14 yıl bulunan, Duran Kalkan'ın özel kalemliğini yapan ve 7 kişilik Bilim Aydınlanma Komitesi üyelerinden Kerem Gökalp, teslim olduktan sonra Kobani olaylarıyla ilgili verdiği ifade sonrasında Selahattin Demirtaş'ı bir kez daha köşeye sıkıştırdı.



Gökalp, Demirtaş'ın Mürşitpınar Sınır Kapısında Kobani olayları öncesinde yaptığı açıklama sırasında yanında olan PKK'nın sözde Türkiye sözcüsü Kamuran Yüksek olduğunu, Yüksek'in PKK'nın Zap kampındaki Zindan konferansından alelacele çıkarılarak Demirtaş'a talimat getirdiğini anlattı.

Gökalp'in ifadesi Türkiye gündemine otururken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu akıllara ziyan açıklamalarda bulundu.

Terör soruşturmaları kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, tüm delilleri görmezden gelerek partisinin PKK'nın uzantısı olmadığını savunmuş ve 'silah bırakma' çağrısında bulunmuştu.

DEMİRTAŞ'IN SÖZLERİNE KILIÇDAROĞLU'NDAN DESTEK GELDİ

CHP lideri, Demirtaş'ın PKK konusundaki açıklamalarının 'son derece değerli' bulduğunu vurgulayarak, "Demirtaş'ın içeride olmasına rağmen inandığı yoldan dönmeyen, kararlılıkla demokrasiyi savunan, parlamentonun etkin bir kurum olmasını savunan görüşleri var, bu görüşler gayet önemli. Selahattin Demirtaş haksız yere tutuklu. Bu arada sadece o değil Sayın Osman Kavala da bir an önce serbest kalmalı" ifadelerini kullandı.