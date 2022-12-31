CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinden önce genel başkanlık görevini yürüten Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı evinde ziyaret etti. Görüşmede, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Baykal'ın eşi Olcay Baykal ve oğlu Aytaç Baykal da bulundu. Kılıçdaroğlu, Baykal ve ailesinin yeni yılını kutladı.

Partiye yakın kaynaklar, Baykal'ın "seçim kampanyasında ben de görev almak istiyorum" dediğini aktardı.

BAYKAL'IN YÜZ İFADESİ GÜNDEM OLDU

Görüşmeye ilişkin basına servis edilen fotoğrafta, Baykal'ın yüz ifadesindeki mutsuzluk yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

EN YAKININDAKİ İSİM ANLATTI: GÖRÜŞMEDEN IZDIRAP DUYUYOR

Baykal'a yakınlığıyla tanınan CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, "Orada halinden memnun mutlu olan gülücükler dağıtan sadece Kılıçdaroğlu. Baykal'ın yüzüne baktığımızda acı, ıstırap ve büyük bir hayal kırıklığı görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"DENİZ BEY'İN BU YÖNETİME BU GENEL BAŞKANA DESTEK VERMESİ SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Ateş, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Dikkat ederseniz 3 kişinin fotoğrafı var. Orada halinden memnun mutlu olan gülücükler dağıtan Sayın Kılıçdaroğlu. Deniz Baykal'ın yüzüne baktığımızda acı, ıstırap ve büyük bir hayal kırıklığı görüyoruz. Görüşme talebine hayır dememiş gibi...

Baykal'ın liderliğindeki CHP'nin 1 Mart 2003'teki tezkereye hayır demesi sonrası okyanus ötesi güçler, CHP'nin Türkiye'nin bölünmesine engel olduğunu görünce kumpas kurdular.

2008 yılının nisan ayında ABD, Baykal yerine başka birinin gelmesini istiyor. Yazılan mektupta, Kılıçdaroğlu ile ilişkilerini sorguluyorlar. Muhtemel adaylar kimlerdir diyorlar. Bulamayınca Kemal Bey'i buldular. Baykal istifa etmek zorunda bırakıldı ve parti politikaları değiştirildi. Bu senaryonun aynısı uygulandı.

Deniz Bey'in yüzünden okunan acı, ıstırap budur. Kılıçdaroğlu'nu desteklemediği bu fotoğraftan belli. Kameraya bakmıyor, 'hangi yüzle buraya geldiniz' diyor. Milli değerleri savunan ne kadar arkadaşımız varsa Kılıçdaroğlu hukuksuz biçimde partiden uzaklaştırdı.

Baykal'ın görüntüsü ortada. Kılıçdaroğlu, bir şey almış gibi bir imaj çizmeye çalışıyor. Deniz Bey'in bu yönetime bu genel başkana destek vermesi söz konusu olamaz. Kendisini inkar etmiş olur. Bütün bu acılara rağmen kabul etmiş, bunların isteği üzerine de fotoğrafı vermiş gibi.