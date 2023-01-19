Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılmak üzere geldiği İsviçre'nin Davos kasabasında, AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, son dönemde yaşanan küresel ekonomik krizden her ülke gibi etkilendiklerini anlattı.

Türkiye ile askeri alandaki işbirliğini geliştirmenin önemli olduğuna değinen Nauseda, gelecekte birçok farklı alanda daha geniş kapsamlı ortaklıklar öngördüğünü belirtti.

Nauseda, "Türk dostlarımızla çok iyi bir işbirliğimiz var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok iyi kişisel ilişkim var ve temmuzdaki NATO zirvesinde kendisini Vilnius'te ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Türkiye, NATO topluluğumuzun çok önemli bir üyesi." ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle dünya genelinde yaşanan gıda krizinde Türkiye'nin arabulucu rolüne de övgüde bulunan Nauseda, "Türkiye'nin Ukrayna tahılını birçok ülkeye ihraç edecek kanallar bulma çabalarını gerçekten takdir ediyorum, Türkiye'nin gıda güvenliğine katkıda bulunmaya devam etmesini umut ediyorum." dedi.

Nauseda, Litvanya'nın da Polonya ve diğer ülkeler üzerinden Baltık limanlarına gönderilen Ukrayna tahılının alternatif dağıtım kanallarına sahip olduğu için bu ihracat planlarına katkıda bulunduğuna işaret ederek, "Bu konuyla hepimiz uğraşıyoruz ve bu noktada birlik olmak çok önemli." değerlendirmesini yaptı.

Dünya enerji piyasasında arz-talep dengesinde boşluk yaşandığını, bunun da enerji fiyatlarını arttırdığını aktaran Nauseda, Litvanya'nın Rusya-Ukrayna savaşının ortasında Rus gazına olan bağımlılığını kestiğini anımsattı.



Son 20 yıldır bazı özel projeleri uygulamak ve bunun altyapısını düzenlemek için büyük adımlar atan Litvanya'nın Baltık kıyısındaki yüzer Klaipeda LNG terminalini kullanmasının, Rus enerji tedarikçileriyle bağlarını koparmasına yardımcı olduğunu belirten Nauseda, "Artık Rus ham petrolü almıyoruz. Mazeikiai'de çok fazla miktarda ham petrol bulunan büyük bir petrol rafinerimiz var. İsveç ve Polonya ile elektrik bağlantıları kurduk, bu da bize Rus enerji arzına bağımlı olmamamıza imkan veriyor." diye konuştu.

Enerji alanında uygulamaya karar verdikleri bütün projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Nauseda, bu durumun da kendilerini geçen nisanda Rus enerji tedarikçileriyle bağları koparma sonucuna götürdüğünü söyledi.



Cumhurbaşkanı Nauseda, "Yapmak istediğimiz her şey bu değil, bu da çok önemli. Şu anda Kıta Avrupa'sının, elektrik şebekesi anlamında senkronizasyon sürecindeyiz. Hala post-Sovyet elektrik sistemindeyiz, bu da enerji bağımlılığımızın son önemli unsuru. Dolayısıyla bu önlemler ayakta kalmamız ve geleceğe pozitif bakmamız konusunda bize yardımcı oluyor." değerlendirmesini yaptı.



Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'nın yanında olduklarını, hükümet programı dışında Litvanya halkının da Ukrayna'ya yardım için mücadele ettiğine değinen Nauseda, Litvanyalıların, Ukrayna'ya Bayraktar TB2 satın almak için kampanya düzenlediğini, Baykar Teknoloji'nin de bunun üzerine Bayraktar TB2'yi Litvanya'ya ücretsiz temin ettiğini hatırlattı.

Gitanas Nauseda, "İnsanlar bu nihai sonuca ilişkin çok heyecanlandılar çünkü Türk şirketi, Bayraktar'ı ücretsiz olarak teslim etmeye karar vermişti. Çünkü Litvanya halkının bu heyecanı karşısında çok pozitiftiler." dedi.

