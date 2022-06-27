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Politika

Bayram tatili, ikramiye, maaşlar... Milyonların gözü Ankara'da

Milyonlarca işçi ve memurun gözü bugünkü Kabine Toplantısı'nda olacak. Asgari ücrete muhtemel ek zam, memur ve emeklinin Temmuz ayı maaş iyileştirmeleri ele alınacak. Toplantıda, bayram tatilinin 9 güne uzamasına ilişkin kararın da verilmesi bekleniyor.

27 Haziran 2022 Pazartesi 08:00 - Güncelleme:
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Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Kamu çalışanlarının Temmuz maaşları hangi oranda artacak?

Merakla beklenen soruların cevapları için gözler Kabine Toplantısı'nda.

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

Asgari ücrete olası ek artış toplantıdaki öncelikli başlık olacak. Zam kararı alınırsa, izlenecek yol haritası belirlenecek.

ENFLASYON FARKI ÜZERİNDE ZAM GÜNDEMDE

Temmuz'da kamu çalışanlarına enflasyon farkının üzerinde zam yapılıp yapılmayacağı da Kabine'nin gündeminde. 5 milyon 600 bine yakın memur ve emeklinin maaşlarındaki iyileştirme için yürütülen çalışmalar değerlendirilecek.

Akıllardaki bir diğer soru ise Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı...

Bayram ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü resmi tatili birleşecek mi?

Nihai kararın Kabine Toplantısı'nda verilmesi bekleniyor.

Kabinede, İspanya'da 29-30 Haziran'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'nin hazırlıkları da görüşülecek. NATO zirvesinde Türkiye'nin gündeme getireceği konular ele alınacak.

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