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Politika

Bayram temasları başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli ve Tatar'a kutlama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Tatar'ın bayramını kutladı.

AA6 Haziran 2025 Cuma 09:56 - Güncelleme:
Bayram temasları başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli ve Tatar'a kutlama
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, görüşmede, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR'IN BAYRAMINI KUTLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile telefon görüşmesi yaptı.

Alınan bilgiye göre Erdoğan, görüşmede KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı

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