Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Alınan bilgiye göre, Erdoğan, görüşmede, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR'IN BAYRAMINI KUTLADI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile telefon görüşmesi yaptı.
Alınan bilgiye göre Erdoğan, görüşmede KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın Kurban Bayramı'nı tebrik etti.