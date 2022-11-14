BBP Genel Başkanı Destici, KKTC'de temaslarda bulundu

Temaslarına Cumhurbaşkanı Tatar'ı ziyaret ederek başlayan Destici, Tatar'a Türk bayrağı işli tablo hediye etti.

Tatar, Destici ve beraberindeki BBP Genel Başkan Yardımcıları Alaattin Çakır ve Mikail Şahan ile görüştü.

Daha sonra Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile görüşen Destici, KKTC Başbakanlık Ofisi'nde Başbakan Ünal Üstel ile bir araya geldi.

Destici, Kıbrıs Türklerinin "Kanlı Noel" olarak bilinen olaylarda gördüğü zulüm ve vahşete dair somut belge, fotoğraf ve eşyaların sergilendiği Barbarlık Müzesi'ni ziyaret etti.

KKTC'li bazı bakan ve yetkililer ile de görüşmeler gerçekleştiren Destici'nin yarın yapılacak KKTC'nin 39. yıl dönümü törenlerine katılacağı bildirildi.