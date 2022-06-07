BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: ABD'nin, Türkiye'nin aleyhine yürüttüğü faaliyetlerin farkındayız

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici,, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 5 Haziran'ın Dünya Çevre Günü olduğunu anımsatarak, hükümetten Türkiye'nin deniz, göl, tatlı su kaynaklarının koruması için radikal ve tavizsiz önlemler almasını istedi.

Açıklanan buğday ve arpa taban fiyatlarının, kısmen çiftçilerin beklentilerini karşıladığını, memnuniyet oluşturduğunu belirten Destici, "Geçen yıla rağmen üç kat fazla bir fiyat açıklanmıştır. Girdi maliyetleri ve dünyada yükselen fiyatlar düşünülerek bu yapılmıştır." dedi.

Hayvancılık yapan vatandaşların sıkıntılarının olduğunu dile getiren Destici, yem fiyatların düşürülmesi veya yem desteğinin arttırılması gerektiğini kaydetti.

"TEKLİF KAMU GÖREVLİLERİN TALEPLERİNİ KARŞILIYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 3600 ek göstergeye ilişkin görüşlerini paylaşan Destici, "Açıklanan şekliyle teklifin daha önce 3600 ek gösterge sözü verilen kamu görevlilerimizin taleplerini karşıladığını görüyoruz. Tüm kamu görevlilerimizin ek göstergeleri 600 puan yükseltildi. Bu da genel anlamda büyük memnuniyet oluşturdu." ifadesini kullandı.

Destici, "Türkiye; kuzeyde tarafı olmaya zorlandığımız Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın, batıda anlamsız bir usul ve tarzda silahlandırılan gün geçtikçe bağımsız bir devlet olmaktan çok ABD'nin oyuncağı olmaya dönüşen Yunanistan'ın, doğuda bölgesinde ABD'ye ait bir koloni olma hevesindeki Ermenistan'ın, güneyde yine ABD tarafından kurdurulmaya çalışılan bir terör devletinin tehdidi altında bir varlık ve bağımsızlık mücadelesi veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin bu sorunların üstesinden gelecek güce sahip olduğunu vurgulayan Destici, emperyalist güçlerin Türkiye'nin Doğu Akdeniz başta olmak üzere birçok yerde attığı bazı adımları hazmedemediğini kaydetti.

Bu nedenle AB ve ABD Başkanı Joe Biden'in Türkiye'de bir iktidar değişikliği istediğini ifade eden Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Millet İttifakı'nın başında bulunan CHP ve onun etrafındakiler, Batı'nın taleplerini karşılayacaklarını büyükelçilerle yaptıkları her görüşmede söylüyor. Sayın Kılıçdaroğlu, 'Bizim Libya'da, Suriye'de ne işimiz var?' demektedir. PKK ile PYD'yi aynı görmediğini dile getirmektedir. Ortaklık yaptıkları HDP'nin Ermenistan ile ilişkileri ortadadır. Bizim bu söylediklerimiz doğru değilse çıkıp 'PKK ile kim iş birliği yapıyorsa onlarla masanın altında veya üstünde iş birliği yapmayacağız, Doğu Akdeniz'den gemilerimizi çekmeyeceğiz. Libya'dan çekilmeyeceğiz' desinler. Neden demiyorlar? Söylesinler, biz de muhalefetin normal bir yolda gittiklerini söyleyelim.

CHP'nin başını çektiği muhalefet, iktidarı PKK ile iş birliği yaparak kazanmak istiyor. HDP ile iş birliği yaptığınızda PKK ile mücadele edebilir misiniz? Irak ve Suriye'nin kuzeyinde operasyon yapabilir misiniz? Azerbaycan'la bu ortaklığı devam ettirebilir misiniz? Türkiye'nin sınırları içerisinde terör mücadelesi devam eder mi? ABD ile iş birliği yaparsanız Libya'da, Suriye'de varlığımız devam eder mi? Doğu Akdeniz'de adım atabilecek misiniz? Herkes iki yüzlülüğü bıraksın. Açıkça ne yapacaklarsa millete açıklasınlar."

"TÜRKİYE'NİN, YUNANİSTAN'DAN TOPRAK TALEBİ OLMAMIŞTIR"

Yunanistan, Ermenistan ve PKK'yla Türkiye'yi terbiye edeceklerini zannedenlerin aklına şaştığını belirten Destici, Türkiye'nin üye olduğu günden beri NATO sözleşmesine aykırı hiçbir eyleme imza atmadığına dikkati çekti.

BBP Genel Başkanı Destici, herkesin, Türkiye Cumhuriyeti'nin de Türk milletinin de hiçbir dönemde Yunanistan'dan toprak talebi olmadığını bildiğini söyledi. Destici, "Yunanlı politikacılara, halkının kaderiyle oynamamalarını, 'Kötü komşu insanı ev sahibi yapar' atasözünü hatırlatıyorum." dedi.

Destici, ABD'nin, Yunanistan'daki üslerini hangi tehdide karşı konuşlandırdığını açıklaması, bunun NATO'ya, Türkiye'ye daha sonra da dünya kamuoyuna karşı borçları olduğunu belirtti.

ABD'nin muhalefetteki dostlarıyla birlikte, Türkiye'yi Yunanistan ve Ermenistan gibi kukla devlet haline getirmeye çalıştığını ancak Türkiye'nin ABD'nin uydusu olmayacak kadar büyük bir ülke olduğunu vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"ABD'nin, ekonomi, Suriye, Yunanistan ve Ermenistan üzerinden Türkiye'nin aleyhine yürüttüğü faaliyetlerin farkındayız. ABD'nin FETÖ'yle, PKK'yla yapmak istediklerinin, Türkiye'deki birtakım siyasilerle kurdukları ilişkilerin ve iş birliklerinin de farkındayız. Her hafta grup toplantılarında, her gün televizyonlarda, her dakika sosyal medyada bu siyasilerin canhıraş verdikleri iktidar mücadelelerini izliyoruz."