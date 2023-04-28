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Politika

BBP Lideri Destici 24 TV'ye konuştu: Kılıçdaroğlu hazımsızlığını ortaya koyuyor

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 24 TV'de yayınlanan Seçim Özel programında, 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı hakkındaki açıklamalarına değindi. BBP lideri Destici, 'Kılıçdaroğlu TEKNOFEST'in o gün açılışı olduğunu biliyor. Bunu açıkça dillendirmese de oraya içten içe bir tepkisinin olduğunu, bir hazımsızlığı olduğunu ortaya koyuyor.' dedi.

28 Nisan 2023 Cuma 23:42 - Güncelleme:
BBP Lideri Destici 24 TV'ye konuştu: Kılıçdaroğlu hazımsızlığını ortaya koyuyor
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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici 24 TV Seçim Özel yayınında Kaan Yakuphan'ın sorularını cevapladı.

Türkiye'nin önemli bir seçime gireceğini ifade eden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici, Türkiye'nin istikrarlı bir şekilde yönetildiğini vurguladı. Büyük Birlik Genel Başkanı Destici, "Kendi Nükleer Santralimizi yapıyoruz. Karadeniz'de doğalgazımızı çıkarttık. İHA'larımızı SİHA'larımızı yaptık. Yeni nesil Altay Tankımız ordumuza teslim oldu. TCG Anadolu gemisi Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi. Yerli otomobilimizi yaptık. 5 yıllık istikrarlı bir yürütme olmasaydı bu projeler bitebilir miydi? Bitemezdi."

"ERDOĞAN'A DESTEĞİMİZ TAMDIR"

Destici, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerinin tam olduğunu ve 1'inci turda seçilmesi önceliklerinin olduğunu ifade etti.

"Cumhur İttifakı'mızın Cumhurbaşkanı adayı bizimde Büyük Birlik Partisi olarak adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a desteğimiz tamdır ve önceliğimiz de onun seçilmesidir. Bütün gayretimiz, çalışmamız bu yöndedir."

CHP'NİN HAVALİMANI ÖNERİSİNE DESTİCİ'DEN TEPKİ

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'nda İlim ve Teknoloji üssü kuracağını açıklamasına ilişkin Destici, "Kılıçdaroğlu TEKNOFEST'in o gün açılışı olduğunu biliyor. Bunu açıkça dillendirmese de oraya içten içe bir tepkisinin olduğunu, bir hazımsızlığı olduğunu ortaya koyuyor." açıklamasında bulundu.

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