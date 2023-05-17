Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici A Haber'de soruları cevapladı. Kimin PKK ile birlikte olduğunu unutmam gerektiğini söyleyerek 7'li koalisyonu işaret eden Mustafa Destici, Başkan Erdoğan'a hakaret eden Charlie Hebdo'ye tepki gösterip "İslam ve Türk düşmanlığı devam ediyor." dedi.

Mustafa Destici'nin öne çıkan açıklamaları:

Öncelikle şehitlerimiz var Şırnak'ta şehit olan kahramanlarımıza yiğitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

7'li masanın cumhurbaşkanı adayıyla birlikte yürüyen ve ona açıktan destekleyen Kandil-PKK seçime kadar sözde kendince bir ateşkes ilan etmişti. Seçim sonuçları istediği gibi çıkmayınca askerlerimizi şehit ettiler. Bu da bir kere daha milletimizin gözleri önünde yaşandı. PKK'nın kiminle beraber olduğunu unutmamak gerekiyor. Seçimin kritik olduğunu hep söyledik. PKK'nın kiminle beraber olduğunu unutmamak gerekiyor.

Dünyanın bu seçime göz diktiğini Türkiye düşmanlarının Türkiye'deki bu seçimin kendilerince sonuçlanması için de bilfiil müdahil olduklarını haberler yaptıklarını açıklama yaptıklarını gördük. Ama milletimiz bunlara itibar etmedi. Neticede milletvekili seçimlerinde Cumhur İttifakı'mız Meclis'teki çoğunluğunu korudu. Ben bunun için Cumhur İttifakı partilerimizi tebrik ediyorum. BBP olarak biz kendi adımızla seçimlere katıldık en son 2015 Kasım'daki genel seçimlere kendi amblemimizle katılmıştır o seçimlere göre oyumuzu yüzde 100 artırdık. 252 bin oydan 530 bin oya taşıdık ama tabii bu bizim beklentilerimizin altında biz minimum yüzde 3'ü geçmeyi ve Meclis'te de belli sayıda bir milletvekili ile temsil edilmeyi bekliyorduk. Gayretlerimiz de bunun içindi.

Sahada mücadele eden arkadaşlarımıza milletvekili adaylarımıza teşkilat mensuplarımıza gönüllülerimize bize oy veren vatandaşımıza şükranlarımı sunuyorum. Biz bunlara biraz sonra saat 14'te partide genel başkanlık divan toplantımız var orada oturup bir değerlendirme yapacağız. Öncelikli hedefimiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu. Çok az bir oyla ikinci tura kaldı. Dolayısıyla gönül isterdi ki bu da ilk turda bitseydi ama olmadı.

Arada 5 puan gibi bir fark var. Bütün hedefimiz gayemiz çalışmalarımız Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için olacak. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci turda seçimi daha farklı bir şekilde kazanması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Biz de sahada olacağız elimizden gelen tüm gayreti şahsım ve arkadaşlarımla partimizle ocağımızla her türlü ortaya koyacağız. Ben ikinci turun da şimdiden milletimizin hayrına olmasını Allah'tan niyaz ediyorum.

CHALİE HEBDO'DAN ERDOĞAN'A HAKARET

Türkiye ve İslam düşmanlığı devam ediyor. Batı durmuyor. Charlie Hebdo daha önce Peygamber Efendimize (s.a.v) hakaret eden bu tür yayınlar yapan karikatürler yayınlayan dergi bugün de Cumhurbaşkanımızla ilgili aynı şeyleri yapıyor. Türkiye düşmanlığı İslam düşmanlığı Türk milleti düşmanlığı devam ediyor. Biz bunların hiçbirisine fırsat vermeyeceğiz. İnşallah milletimiz de fırsat vermeyecek ve 28 Mayıs'ta inşallah ikinci turda Cumhur İttifakı'mızın adayı Sayın Cumhurbaşkanımız seçimlerden başarıyla çıkacaktır. Biz de bunun için gereken her türlü çalışmayı ve özveriyi göstereceğiz.

CHP'Lİ TEKİRDAĞ BELEDİYESİ'NDEN TEPKİ ÇEKEN KARAR

Acımız çok büyük hala devam ediyor. Depremin ilk anlarından itibaren biz bölgedeydik ilk gününden itibaren. Sık sık da gittik geldik. Bugün de çalışmaya devam ediyoruz. Ama maalesef bu 7'li masa da gittiler geldiler bugünkü açıklamalara baktığımızda bu gitmelerin gelmelerin seçime yönelik olduğu ortaya çıkıyor bugünkü söylemlerden. Biz karşılıksız bir şekilde insani İslami ve bu toprakların kültürüdür dayanışma yardımlaşma birbirinin yanında olma kötü gününde biz hep bunu yaptık. Daha sonra Cumhurbaşkanımızla da diğer ortaklarımızın katılımıyla o bölgeye ziyaretlerimiz oldu.

Devlet hiç bölgeden ilgisini kesmedi. Her ihtiyaçları titizlikle karşılandı. Vatandaş bunu gördü. Devlet kucakladı ve kucaklamaya da devam ediyor. 7'li koalisyon demek ki oy alabilir miyim diye gitmiş ki oy alamayınca hakaret, işte nasıl alıyor, nasıl bu kadar oy çıkıyor gibi bir hayret içerisindeler. Halbuki o zaman onların Türk milletini bu aziz milleti tanımadıklarını gösteriyor. Çünkü bu millet vefalıdır. Bu millet kendisine yapılanı unutmaz. Bu millet ne kadar zor şartta olsa da devletine ülkesine milletinin birliğine sahip çıkar.

İŞLEM YAPILMASI GEREKİR

Milletten kopuklar milletten kopuk oldukları için böyle bir sonuç çıktığında nasıl oluyor da hala oy verebiliyorlar gibi bir hal içerisine girdiler. Yetmezmiş gibi en son Tekirdağ'da yaşanan örnek gerçekten kabul edilemez bir durum. Ayıplıyorum kınıyorum ve gerçekten onlar hakkında işlem yapılması gerekir. Nasıl bir depremzedeyi barındığı bir yerden dışarı atabilir? Ya da ona hakaret edebilir? Buna hiç kimsenin hakkı yok. Bizim ilgili kurumlarımız gereğini yapacaktır. Milletimiz de bunları görüyor. Değerlendirmesini de inşallah buna göre yapacaktır diye düşünüyorum.

BATI NEDEN ERDOĞAN'I HEDEF ALIYOR?

Türkiye'nin her alanda kalkınması Batı'yı rahatsız etti. Karabağ'ın işgalden kurtarılması bile tek başına sebep. Batı Türkiye terörden arınmasın istiyor. Terörle mücadeleye 40 yılda 1 trilyon dolar harcandı.