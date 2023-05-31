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Politika

BBP yeni kabinede yer alacak mı? Destici: Böyle bir teklif gelirse...

Kabineyi kurmanın, hükümeti oluşturmanın Cumhurbaşkanı'nın takdirinde olduğunu dile getiren Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 'Böyle bir teklif gelirse parti kurullarımızda değerlendiririz' dedi.

AA31 Mayıs 2023 Çarşamba 13:38 - Güncelleme:
BBP yeni kabinede yer alacak mı? Destici: Böyle bir teklif gelirse...
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Destici, Anadolu Yayıncılar Derneğince düzenlenen Anadolu Sohbetleri buluşmasında, ne seçim öncesi ne de seçim sonrası cumhurbaşkanı yardımcılığı ya da bakanlık konularını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuşmadıklarını söyledi.

Kabineyi kurmanın, hükümeti oluşturmanın Cumhurbaşkanı'nın takdirinde olduğunu dile getiren Destici, "Böyle bir teklif gelirse parti kurullarımızda değerlendiririz. Devletimize, ülkemize hizmet etmek için siyaset yapıyoruz. Elbette hizmet etme noktasında imkan yakaladığımızda hizmetten kaçmayız. Ama dediğim gibi bununla ilgili görüşmemiz, konuşmamız olmamıştır." diye konuştu.

Seçime ortak listeden girmeme yönünde "keşke"si olup olmadığına yönelik soruya Destici, şu yanıtı verdi:

"Biz beklediğimiz sonucu alamadık. En son kendi adımızla, amblemimizle girdiğimiz seçime, 2015'e göre aldığımız oyu oransal olarak ikiye katladık, sayı olarak iki katının da üzerinde oy aldık. Ama bu bizim beklentilerimizin altında kaldı. Bu bir başarı değil. Biz minimum yüzde 3'ün üzerinde oy almayı bekliyorduk, belirli sayıda milletvekiliyle temsil edilmeyi umuyorduk. Sahada öyleydi ama bu sandığa yansımadı. Bizim pişmanlığımız yok. Sadece keşke 4 parti bir araya gelseydi de birlikte olsaydık bugün çok daha rahat 360'ün üzerinde olurduk, bunu görmüş olduk. Bizim tek başımıza verebileceğimiz karar değildi, diğer partilerin kararlarına da saygı duyuyoruz."

Millet İttifakı'nın dağılıp dağılmayacağına yönelik soru üzerine, Destici, "Yerel seçimlere kadar zoraki de olsa sürdürme ihtimallerini güçlü görüyorum. Çünkü önemli bir kısmı yerel yönetimlerden besleniyor. Siyasetin finansmanı onlar için oralardan karşılanıyor. Dolayısıyla bu imkanlardan mahrum kalmak istemeyeceklerdir. Sadece finansman konusu değil, kadro konusu da var." dedi.

Destici, CHP'de mutlaka değişikliklerin olacağını ama bunun genel başkan düzeyinde olup olmayacağını kestiremediğini söyledi.

  • Mustafa Destici
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