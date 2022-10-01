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Politika

BBP'li Aslan: Türk milletini alt edemezler

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Murat Aslan, 'Ne Yunanistan ne ABD ne de başka bir ülkenin oyunları, tuzakları, tezgahları, tarihte her zaman ve her şart altında büyük olmayı bilmiş ve oyunları bozmuş aziz Türk milletini ve devletini alt edemez.' dedi.

AA1 Ekim 2022 Cumartesi 17:36 - Güncelleme:
BBP'li Aslan: Türk milletini alt edemezler
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Aslan, Sivas'ta partisinin İl Divan Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Mersin Polisevi'ne düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Sedat Gezer'e rahmet diledi.

Güvenlik güçlerinin vefakar operasyonlarıyla beli kırılan ve can çekişen terör örgütünün son çırpınışlarını yaşadığını belirten Aslan, "Türk milletine düşmanlık eden nice soysuzlar gibi bölücü terör örgütü de bir daha anılmamak üzere artık tarihin derin kuyularına atılmalı. Bu melaneti ortadan kaldıracak son vuruşlar, yurt dışı operasyonu dahil bir an önce yapılmalı." dedi.

Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı sergilediği politikayı eleştiren Aslan, "Ne Yunanistan ne ABD ne de başka bir ülkenin oyunları, tuzakları, tezgahları, tarihte her zaman ve her şart altında büyük olmayı bilmiş ve oyunları bozmuş aziz Türk milletini ve devletini alt edemez." dedi.

Enflasyon sorununa da değinen Aslan, devletin sorunun farkında olduğunu ve birtakım önlemler alarak milletin refahı adına adımlar attığını söyledi.

Seçime 9 ay kaldığını hatırlatan Aslan, BBP'nin bu seçime "Cumhur İttifakı" içerisinde kendi adı, adayları ve amblemiyle katılacağını sözlerine ekledi.

Toplantıya BBP Genel Başkan Yardımcıları Uğur Bulut ve Doğan Ürgüp de katıldı.

  • BBP Genel Başkan Yardımcısı
  • Sivas
  • Murat Aslan
  • Büyük Birlik Partisi

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