BBP'li Destici'den Tunç Soyer'e tepki: Herkes nesline, cinsine çekiyor

Alperen Ocaklarının Valide Sultan Gemisi'nde düzenlediği Boğaz gezisine katılan Destici, partililerle bir süre sohbet etti. Destici, "Alperen" isimli bir çocuğa doğum günü pastasını keserken eşlik edip iyi dileklerini sundu.

Basın mensuplarıyla da sohbet eden Destici, Soyer'in, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamalarında yaptığı açıklamaları anımsattı.

Destici, Soyer'in kullandığı ifadelerini çirkin bulunduğunu belirterek "Hadsiz sözlerinden, tarih bilmezliğinden, ecdat tanımazlığından, kadir kıymet bilmezliğinden dolayı şiddetle kınıyorum. Bütün bu sözlerini lanetleyerek kendisine iade ediyorum. Anadolu bize vatan olmuşsa Sultan Alpaslan'a borçluyuz, Malazgirt'teki 50 bin kahramana borçluyuz." diye konuştu.

Soyer'in ecdadı gafletle suçladığını dile getiren Destici, şöyle devam etti:

"Tunç Soyer ve onun zihniyetindekiler ihanet içerisindedirler. Türkiye'nin, Türk milletinin varlığı 1071 ile başlamıştır. Osmanlı 6 asır sadece Anadolu'ya ve Balkanlar'a hakim olmakla kalmamış, cihana hakim olmuştur. Bunlara biraz daha yol verseniz eminim bunlar bu kutlamaları 1920'lerde Anadolu'yu işgale gelen, binlerce Müslüman Türk'ü şehit eden, on binlerce kadının ırzına geçen, tüm topraklarımızı yakıp yıkan Yunanlılarla sirtaki oynayarak kutlarlardı. Bunu geçmişte yaptılar. Eğer bu kadar Osmanlı'yı sevmeyeceksen, Selçuklu'yu sevmeyeceksen, Yunan'ı, Batı'yı seveceksen o zaman hiç durma, atla gemiye geç Yunanistan'a. Orada istediğin gibi oyna. Bugün biz biraz güçlendiğimizde, geçmişte birlikte olduğumuz coğrafyalarla ilgilendiğimizde bize ne diyorlar? 'Osmanlı ruhunu canlandırmaya çalışıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti devleti yeni bir Osmanlı rüyası görüyor.' diyorlar. Onlar bile Osmanlı'yı unutmamış ama maalesef bizdeki gafiller ya da hainler, bu millete ecdad-ı Osmanlıyı, Selçukluyu unutturmaya ya da kötü göstermeye çalışıyorlar."

- "HERKES NESLİNE, CİNSİNE ÇEKİYOR"

BBP Genel Başkanı Destici, 12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümünün yaklaştığını ifade etti.

"Ülkücülerin dar ağacına gitmesinde, işkence görmesinde Tunç Soyer'in babası, o dönemin 1980 darbecilerinin, işkencecilerinin baş mimarı, savcısı Nurettin Soyer vardı. O da o gün milliyetçilere, Müslümanlara zulmetmişti. İşte değişmiyor maalesef. Herkes nesline, cinsine çekiyor. Bugün Tunç Soyer'in söyledikleri dolayısıyla bizim için sürpriz değil." diyen Destici, Soyer'in söylediklerine karşın içinde CHP'nin yer aldığı altılı masadaki diğer partilerin vereceği tepkiyi merak ettiğini sözlerine ekledi.