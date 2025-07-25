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Politika

Beceriksizliklerinin cezasını halk çekiyor: Çeşme susuz değil, CHP'siz kalmalı

İzmir'in Çeşme ilçesinde her gün 23.00-06.00 saatlerinde uygulanacağı açıklanan zorunlu su kesintisine ilişkin konuşan AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, 'Tüm tahribatlarınızı biz kapatıyoruz. Yaparsa AK Parti yapar. Karikatür yöneticilere son tavsiyemiz. Siyaset, klavyeyle değil, milletin derdine koşarak yapılır. Çeşme susuz değil, CHP'siz kalmalı' ifadesini kullandı.

AA25 Temmuz 2025 Cuma 20:30 - Güncelleme:
Beceriksizliklerinin cezasını halk çekiyor: Çeşme susuz değil, CHP'siz kalmalı
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İnan, yazılı açıklamasında, Çeşme'nin içme suyu sorununu çözmek için gece gündüz çalışan tek kurumun Devlet Su İşleri (DSİ) olduğunu vurguladı.

Yıllık 3,7 milyon metreküp su sağlayacak sistemin tamamlandığını ve arıtmasının test aşamasında olduğunu belirten İnan, şunları kaydetti:

"Telefon ellerinde ve tweet atmakta ustalar ama sahada, projede ve çözümde hiç yoklar. Sosyal medya fenomenine özenen ilçe belediye başkanı, sorumluluktan kaçan İZSU yöneticileri, plansızlıkta zirve yapan İzmir Büyükşehir 15 yıl bu şehri yönetip şimdi çıkıp 'barajlar bitmedi' diyen eski hesap sahipleri... 2008'de 'çözdük' diyorsanız, neden kalıcı hale getirmediniz? Madem yapılabiliyordu, neden yapmadınız? Hepsi görevini ihmal ediyor ama hükümeti suçlamaktan geri durmuyor."

İnan, yaz sezonu ve turizmi düşünmeden günü kurtarmaya yönelik çalışmanın yapıldığını ve bunun vizyonsuzluk olduğunu dile getirdi.

"ÇEŞME SUSUZ DEĞİL, CHP'SİZ KALMALI"

Sorunun susuzluk olmadığını, CHP'nin yönetim beceriksizliği olduğunu belirten İnan, şu ifadeleri kullandı:

"Teşekkür edeceğinize karalama yapıyorsunuz. Su için çalışan DSİ'yi hedef göstermek siyasi yüzsüzlüktür, iftira siyasetidir. Siz sadece bugünü değil, İzmir'in geleceğini de kararttınız. Bu şehrin suyunu değil, geleceğini çaldınız. Tüm tahribatlarınızı biz kapatıyoruz. Yaparsa AK Parti yapar. Karikatür yöneticilere son tavsiyemiz. Siyaset, klavyeyle değil, milletin derdine koşarak yapılır. Çeşme susuz değil, CHP'siz kalmalı."

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