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Politika

BEDAŞ'tan 'Beyazıt Meydanı' açıklaması! Karartma iddiaları anında çürütüldü

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) dün akşam yapılan CHP'nin Beyazıt Meydanı'nda düzenlediği miting sırasında elektriklerin kesildiği iddiaları hakkında açıklama yaptı

HABER MERKEZİ8 Mayıs 2025 Perşembe 19:32 - Güncelleme:
BEDAŞ'tan 'Beyazıt Meydanı' açıklaması! Karartma iddiaları anında çürütüldü
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BEDAŞ, CHP'nin Beyazıt Meydanı'nda düzenlediği miting sırasında elektrik kesintisi iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Miting boyunca Beyazıt Meydanı'nda herhangi bir elektrik veya aydınlatma kesintisinin yaşanmadığı ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"7 Mayıs Çarşamba akşamı bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Beyazıt Meydanı'nda gerçekleştirdiği miting sırasında 'elektrik kesintisi' olduğuna ilişkin haberlerle ilgili açıklama yapma gereği doğmuştur. Mitingin başladığı andan itibaren ve halen Beyazıt Meydanı'nda herhangi bir 'elektrik arızası veya kesintisi', 'aydınlatma arızası veya kesintisi' bulunmamaktadır. Elektrik dağıtım hizmetimizi, görev ve yetki sınırlarımız çerçevesinde, kesintisiz ve güvenli bir şekilde sürdürdüğümüzü belirtir durumu kamuoyunun bilgisine sunarız"

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