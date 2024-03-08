Bekir Bozdağ: 'Kim koltuk verirse oraya giderim' anlayışı ahlaki değil

TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'da yayın yapan televizyon kanallarının ortak yayınında soruları cevaplandırdı.

AK Parti'nin adaylarını belirlerken teşkilat yoklaması ve kamuoyu yoklamalarına büyük önem verdiğini belirten Bozdağ, "Anketler de yaptık. Bir sürü anket yaptık. Teşkilatlarımızın eğilimini, temayül yoklaması, milletvekilleri ile istişare, halkın arasındaki istişareler yaptık. Biz adaylarımızı Şanlıurfalı hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda koyduk. Öbürleri yalan. Ben birinci oldum, ben varım, ben varım lafı her zaman söyleniyor. Yeni dönemde tecrübeye de büyük önem atfettik. Şanlıurfa'nın kaybedecek zamanı yok. Ayın 31'inden sonra başkanlarımız yeniden seçildiği takdirde besmele ile yola koşulmamız lazım." diye konuştu.

"URFA'LI HEMŞEHRİLERİMİZİN İSTEDİKLERİNİ ADAY YAPTIK"

Şanlıurfa'da takdir kazanmış isimlerin yeniden aday gösterildiğini belirten Bozdağ, "Biz Şanlıurfa'ya rağmen bir karar almadık, Şanlıurfa'lılara rağmen bir karar almadık. Kimi siyasi aktörlerin benimsemediği kararlar olabilir. Herkes kendisini daha ilerde daha layık görebilir. Bunlar herkes için saygı duyulan görüşler. Ama partiler bunu kendi açılarından elindeki verilerle ve duygusallıktan uzak bir şekilde değerlendirir. Biz Urfa'lı hemşehrilerimizin istediklerini aday yaptık. Onun dışında söyleyenlere üzülüyorum. Aslı yok astarı yok. Milletimizin iradesine göre adaylarımızı belirledik. Bu saatten sonra adayları konuşmanın da kimseye faydası yoktur. "diye konuştu.

"KİM KOLTUK VERİRSE ORAYA GİDERİM" ANLAYIŞI AHLAKİ DEĞİL

Bozdağ, "Ene'lerin Urfa'ya kazandıracağı bir şey yok. Bizim istikametimiz Şanlıurfa'lıların istikametidir. Koltuğunu sen verdin sendenim, koltuğu başkası verdi ondanım, kim koltuk verirse oraya giderim anlayışı ahlaki de değil, doğru da değil. Bunu Urfalılar değerlendirecek." dedi.

"BİZİM YOLUMUZ CUMHURBAŞKANIMIZIN YOLUDUR"

"Bizim yolumuz Cumhurbaşkanımızın yoludur" diyen Bozdağ şöyle konuştu: Allah son nefesimizi alana kadar bizi kimse yolumuzdan döndüremez. Bize makam verseler de biz buradayız, vermeseler de buradayız. Vekil yapsalar da yapmasalar da, belediye meclis üyesi yapsalar da yapmasalar da, başkan adayı yapsalar da yapmasalar da buradayız. Şanlıurfa'lıların kahir ekseriyeti de böyledir. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızı hesapla sevenlerden değiliz. Bir şey versin de onun peşinden gidenlerden de değiliz. Bu davanın hakkın ve halkın davası olduğuna inanıyoruz. Onun yanında olmak bizim şereflerin en büyüğüdür. İtibarımızı ayaklar altına alıp bugün orada yarın burada olan bir siyaset yapmadık. Allah böyle bir siyasetle karşı karşıya olacağımıza canımızı alsın daha iyidir.

"VATANDAŞ BİZDEN DAHA İYİ BİLİYOR"

Şanlıurfa'lıların kahir ekseriyetinin böyle düşündüğüne inandığını belirten Bozdağ, "Biz ne kadar farklı noktada olursak olalım onlar bizden daha çok Erdoğan'cı. Ben görüyorum. Sen partiden gitsen bile beni buradan kimse gönderemez diyen kahir ekseriyet var. Şanlıurfalılar hemşehrilerimiz bütün olup bitenleri vicdan terazisinde dosdoğru tartıyor. Millet bizden çok akıllı, basiret sahibi. Siyaseti bin kat daha iyi biliyorlar. Kim ne yapıyor, hangi hesabın peşinde vatandaş bu analizini alasanı yapıyor, siyaset uzmanı kesilenlerden bin kat iyi yapıyor. 'Siyaseti öğrenmek istiyorsanız Urfa'ya gelin. Size bir doktora versin.' diyorum. Bizin en büyük güvencemiz siyasete çok iyi bilen Şanlıurfa'lı hemşehrilerimizdir. Onlar siyasetin rotasını rüzgara göre değil, hakkak ve hakikate ve Cumhurbaşkanımıza göre tayin edeceklerdir." diye konuştu.

"REKABET DEM İLE AK PARTİ ARASINDADIR"

Şanlıurfa'da CHP ile DEM Parti arasında kent uzlaşısı olduğunu belirten Bozdağ şöyle konuştu:

"Yanılmıyorsam Cumhur İttifakı seçimlerde 510 bin civarında oy aldı. DEM'in oyu Şanlıurfa'da 250 bin civarında, CHP'nin ise 80 bin civarında oyu var. 510 Bine 330 Bin doğru mu? Burada CHP neden aday çıkarttı. Halfeti'de aday çıkarttılar daha çok oy alacak adayı çektiler daha az oy alacak adayı koydular. Halfeti'de AK Parti ile DEM dışında iddia sahibi olan var mı? Buralarda AK Parti ile DEM arasında yarış var. CHP'ye oy veren çok kıymetli seçmenlerden bazılarının DEM gelmesin AK Parti'ye yönelme ihtimali çok yüksek. CHP'nin aday çıkartmasının nedeni AK Parti'ye gitme ihtimali olanları CHP'de tutmak. Bizden ayrılan kişilerin daha fazla oy alacağını pompalayarak, buradan ne kadar parça ayrılabilirse öbür parçalar üst üste gelirse şans o kadar artma ihtimali var. Başkan seçilmek için 400 Bini oyu geçmek lazım. DEM biraz ümitlendi ve cesaretlendi. Burada da kent uzlaşısı var. AK Parti'den oyun daha çok kopması için başka yerlere yakınmış gibi duruyor. FETÖ'cüler de aynı PKK'de aynı buradan daha fazla parçayı başka yere nasıl aktarırız hesabını yapıyorlar. Bunu gizli de yapmıyorlar. Burada rekabet DEM ile AK parti arasındadır. 2019'da çatı aday oldu. Bütün partiler Saadet'i desteklediler. AK Parti yüzde 61 civarında oy aldılar. Şanlıurfa'lılar siyaseti çok iyi biliyor. Vatandaş iyi biliyor. Bize gelen başka bilgiler nedeniyle de bunu paylaşıyorum. Şanlıurfa'lı hemşehrilerimizi herkesin hakkını takdir edecektir. Bu analizleri halkımızın benimle paylaştıklarımdan alarak aktarıyorum"

"MİTİNGE DAVET EDİYORUM"

Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa'ya geleceğini belirten Bozdağ, "Şanlıurfa'nın hanımlarını beyleri, komşularıyla beraber cumartesi günü saat 13.00'te gerçekleşecek. mitinge davet ediyorum. Buradan Şanlıurfa'lı hemşehrilerimin Cumhurbaşkanımızla İstanbul'a Ankara'ya ve Türkiye'ye bir selam vermelerini kıymetli olduğunu belirtmek istiyorum. Her bir hemşehrime diyorum ki imkanı olanları Türkiye'nin ve dünyanın lideri ile buluşalım. Şanlıurfa'lılar olarak verdiğimiz muhteşem görüntü ile konuşalım diyorum. Bütün hemşehrilerimi gönülden mitingimize davet ediyorum." dedi.

'BEN BEN' DİYEN ANLAYIŞLA İŞİMİZ YOK"

Bozdağ "Bizim 'ben', 'ben' diyen bir anlayışla işimiz yok. Bizim bir kıymetimiz yok. Esas kıymetli olan Şanlıurfalılardır. Onlar temiz vicdanları ile Cumhurbaşkanımıza sahip çıktılar yine sahip çıkacaklar. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilimize emanet ettiği Büyükşehir'de Zeynel Abidin Beyazgül'e, Karaköprü'de Metin Baydilli'ye, Haliliye Mehmet Canpolat'a ve Eyyübiye'de Mehmet Kuş'a ve diğer ilçelerdeki adaylarımıza sahip çıkacaklarına yürekten inanıyorum. Karar Şanlıurfa'lılarındır." diye konuştu.