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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko: Başkan Erdoğan Müslümanlara güç veriyor

Lukaşenko, “Başkan Erdoğan’ın dünyadaki mazlumları savunması, haksızlığa karşı çıkması, ayrım yapmadan herkese yardımda bulunması ve duruşuyla Müslümanlara güç veriyor” dedi. 

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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Türkiye’ye yapacağı resmi ziyaret öncesinde bazı açıklamalarda bulundu. Batı’nın kendisini sıklıkla eleştirmesi ile ilgili Lukaşenko, “Batı kimi eleştirmiyor ki? Batı sadece beni değil, arkadaşım Recep Tayyip Erdoğan’ı da son zamanlarda çok sık eleştiriyor. Hatta benden daha sık eleştiriyorlar. Türkiye’den hoşlanmıyorlar. Amerika Türkiye’nin pozisyonunu sevmiyor. Türkiye, Rusya’dan, gerçekten ihtiyacı olan ve oldukça da ucuz savunma silahları satın aldı. Bunu başka bir yerden almak imkansızdı. Türkiye’yi bu yüzden eleştirmiyorlar, artık dövmeye çalışıyorlar. Türkiye’nin bağımsızlığı ile ilgili her politika eleştiriliyor, Türkiye’ye saldırmaya başlıyorlar. Demek ki Türkiye ulusal çıkarlarını koruma bakımından doğru bir konumda. Ülkenin egemenliğini ve bağımsızlığını savunurken Sayın Erdoğan’ı pek çok konuda destekliyorum” dedi. 

ERDOĞAN’A MİNNETTARLAR

Türklerin dini faktörlere çok önem verdiğini söyleyen Lukaşenko, “Belarus’ta 30 binden fazla Müslüman yaşıyor ve bu toplum bugüne kadar hiçbir şekilde ülkede sorun yaratmadı. Başkan Erdoğan’ın desteği ile Minsk’te merkez bir cami yapıldı. Açılışını da Başkan Erdoğan ile birlikte yaptık. Bu cami toplumumuzda bir barış ve anlaşma faktörü oldu. Ben bundan yanayım. Müslümanlar aynen Katolikler, Ortodokslar, Yahudiler gibi kendi ibadethanesine sahip oldu. Müslümanlar Belarus’a ve caminin yapımına yardım ettiği için Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a minnettarlar. Erdoğan’ın mazlumları savunması, haksızlığa karşı çıkması ve duruşuyla dünyadaki  Müslümanlara güç veriyor” ifadelerini kullandı. 

BİRBİRİMİZİ ÇOK İYİ ANLIYORUZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile aralarında samimi bir ilişki olduğunu anlatan Lukaşenko, şöyle devam etti: “Biz birbirimizi çok farklı şekilde anıyoruz. Biz birbirimizi ‘kardeş’ olarak adlandırıyoruz. Bu Erdoğan’ın inisiyatifiydi. Ben onu ‘dostum’ olarak da adlandırıyorum. Yakın insanlar gibi, hatta akraba yakınlığı derecesinde farklı şekillerde birbirimizi adlandırıyoruz. Erdoğan tarafından, istemeden dahil edildiğim, ismini şimdi anmayacağım, Türkiye’nin yaşadığı belli olaylardan sonra Erdoğan ile biz birbirimize daha yakın hale geldik. Biz birbirimizi anlıyoruz. Birbirimizi uluslararası alanlarda destekliyoruz. Güçlü zengin Türkiye ile kuzeydeki çok önemli ülke Belarus arasında iyi ilişkiler kuruyoruz. Aramızda hiçbir şekilde kapalı bir konu yok. Bu bağlamda bugün ilişkilerimiz çok yakın ve çok dostane. Bu iyi ilişkimizi hiçbir şeyin bozmaması için Tanrı’ya ve Allah’a dua ediyorum.” 

Türkiye’nin dünyadaki etkisi çok büyük

Kendisinin esasen tarihçi olduğunu ve Türkiye’nin bugünkü dünyanın oluşumundaki rolünü çok iyi bildiğini ifade eden Lukaşenko, şöyle devam etti: “Türkiye tarihe iz bıraktı. Bunu Türklerin tarihte güçlü bir imparatorluğa sahip oldukları gerçeğinden söylüyorum. Modern Türkiye daha fazla gelişmek için çok güçlü bir temele sahiptir. Osmanlı İmparatorluğu’nun oluştuğu bölgeye etkisini söylemiyorum bile, Türkiye’nin bugün dünyadaki etkisi çok büyük. Türk halkı köklü, kahraman ve güçlü bir halktır. Ben birçok defa Türkiye’de bulundum. Bir tarihçi olarak modern Türk halkına bakıyorum ve geçmişle köprü kurmaya çalışıyorum. Türkler atalarından çok şey aldılar. Türk milleti, eskisi gibi şimdi de parlak, kahraman ve sağlam yere basan bir millettir.” 

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