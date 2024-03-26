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Politika

Kirli oyun deşifre oldu! Belçika'da PKK militanları Türklere neden saldırıyor?

Yerel seçimlere günler kala, Belçika'da terör örgütü PKK yandaşları Türk vatandaşlarını hedef almaya başladı. Peki PKK, bu alçak saldırılarla neyi hedefliyor? 24 TV canlı yayınına katılan Union of International Democrats (UİD) Başkanı Enis Çimen, terör örgütü sempatizanlarının kirli oyununu tek tek deşifre etti. Çimen, 'PKK yandaşlarının bu şekilde karışıklık çıkararak Türklerin oy kullanmasını engelleme planları yapıyorlar.' dedi.

26 Mart 2024 Salı 20:59 - Güncelleme:
Kirli oyun deşifre oldu! Belçika'da PKK militanları Türklere neden saldırıyor?
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Belçika'da günlerdir gerilim durmuyor. Terör örgütü PKK'lı teröristler Belçika'da Türklere ait; evler, dernek, iş yerleri ve bir camiye saldırı düzenledi. Öte yandan Belçika'da bulunan bir Ülkü Ocağı gece saatlerinde bölücü terör örgütü PKK yandaşları tarafından kundaklandı.

Yerel seçime günler kala Türklerin en çok oy kullandığı Avrupa ülkesi Belçika'da, terör örgütü PKK yandaşları Türkleri hedef aldı. 24 TV canlı yayınına katılan UİD Başkanı Çimen, PKK sempatizanlarının kirli oyununu deşifre etti.

"BELÇİKA %80 OY ORANIYLA BİRİNCİ SEÇİLDİ"

Avrupa'da Türklerin en çok oy kullandığı ülkenin Belçika olduğunun altını çizen Çimen, "Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Avrupa'daki vatandaşlarda oy kullanıyor. Avrupa'da kullanılan oylar, yaşadığınız ülkenin iznine tabi tutuluyor. Avrupa'da Türklerin en çok oy kullandığı ülke olan Belçika'da Türkler %80 oranında oy kullandı." dedi.

"AVRUPA'DA 3 BUÇUK MİLYON SEÇMEN VAR"

Çimen sözlerine devam etti, "Avrupa'da 3 buçuk milyona yakın bir seçmen var. Terör örgütü PKK'nın Belçika'daki yaptığı taşkınlıklar, Avrupa'daki seçimlerin yapılmamasına yönelik engelleme çalışmalarından biri olabilir."

"BELÇİKA'DA OY KULLANMAYI YASAKLAYABİLİR"

Belçika'da yaşanan hadiselerin terör örgütü PKK'nın hedefleri arasında olduğunu iddia eden Çimen, "Belçika makamları, toplumsal bir kargaşayı ortaya koyarak ve "Türkiye'nin sorunları buraya taşındı" diyerek, ileride Belçika'da Türkiye için oy kullanılmasını yasaklayabilir. PKK'nın hedefleri arasında böyle bir şey de olabilir." ifadelerini kullandı.

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