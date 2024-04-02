Belediye Başkanı Aydın'dan açıklama

Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Oy kullanma süreci sona ermiştir, sandıklar kapanmıştır. Bazı hukuksuzluk tespitleri üzerine, vatandaşlarımızın kullandığı oyların tekrar sayılması talebinden kim, neden rahatsız olmaktadır? Saklanmaya, gizlenmeye çalışılan bir durum mu vardır? Milletimizin kararının başımızın üstünde yeri vardır. Ancak milletimizin iradesini korumak da boynumuzun borcudur. Hiç kimse merak etmesin. Sandıkta gerçekte ne varsa, o ortaya çıkacaktır."