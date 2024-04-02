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Politika

Belediye Başkanı Aydın'dan açıklama

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, seçim sonuçlarına AK Parti'nin itirazına ilişkin 'Hiç kimse merak etmesin. Sandıkta gerçekte ne varsa, o ortaya çıkacaktır.' ifadesini kullandı.

AA2 Nisan 2024 Salı 23:52 - Güncelleme:
Belediye Başkanı Aydın'dan açıklama
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Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Oy kullanma süreci sona ermiştir, sandıklar kapanmıştır. Bazı hukuksuzluk tespitleri üzerine, vatandaşlarımızın kullandığı oyların tekrar sayılması talebinden kim, neden rahatsız olmaktadır? Saklanmaya, gizlenmeye çalışılan bir durum mu vardır? Milletimizin kararının başımızın üstünde yeri vardır. Ancak milletimizin iradesini korumak da boynumuzun borcudur. Hiç kimse merak etmesin. Sandıkta gerçekte ne varsa, o ortaya çıkacaktır."

  • Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın
  • yerel seçim
  • beykoz

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