6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden olumsuz etkilenen ve birçok can kaybının yaşandığı illerde, 14 Mayıs seçimlerinde sandıktan Cumhur İttifakı ve Recep Tayyip Erdoğan birinci olarak çıktı. Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte depremzedelere yönelik CHP'liler linç kampanyası başlattı.

Bunlardan biri de Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Özel Kalem Müdürlüğü'ne bağlı Derman biriminde çalışan Birgül Karakaş oldu.

DEPREMZEDELERE KİN VE NEFRET KUSTU

Birgül Karakaş WhatsApp durumunda depremzedelere kin ve nefret söylemi paylaştı. Karakaş durumundan "Hepiniz cidden kansız ve soysuzsunuz 10 deprem bölgesini toplasan bir Diyarbakır olamazsanız net. Tüm Diyarbakır halkını kutluyorum iyi ki varsınız şerefli ve onurlu insanlara selam olsun" paylaştı. Başkan Zeydan Karalar'ın bu paylaşımdan sonra ne yapacağı kamuoyunda merak konusu oldu.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ: DERMAN DEĞİL HASTALIK YAYICILAR

Karakaş'ın bu paylaşımına sosyal medyadan büyük tepki mesajları atıldı. Vatandaşlar, "Derman değil hastalık yayıcılar", "Kendinden kansızı var mıymış soyu bozuk" paylaşımlarında bulundular.