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Belediyelerde akrabalar işe alınmayacak

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yerel yönetimler yasa taslağı üzerindeki çalışmalarında sona geldiklerini belirterek, ayrıntıları paylaştı.

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Özhaseki, uzlaşı ile çıkarmayı planladıkları taslakla şehirlere kimliği olan yatay mimariyi hedeflediklerini anlattı. Özhaseki, belediye başkanlarına yeşil pasaport verilmesi gibi özlük haklarında iyileştirmeler yapılacağını da belirtti. Özhaseki, belediye başkanlarının akrabalarını işe almamaları yönünde düzenlemenin de taslakta yer alacağın kaydetti.  

ALENİ PLAN TADİLATI

Özhaseki, yasa taslağında birinci konusunun imar ve planlama olduğunu belirterek, keyfi olarak parsel bazlı şahıs lehine plan tadilatını engelleyeceklerini anlattı. Özhaseki, taslakta “şahıs lehine parsel bazlı plan tadilatı yapılamaz” ifadesinin bulunacağını söyledi. Özhaseki, “Plan tadilatlarının artık aleniyetle yapılması gerekir. Hangi mahallede plan tadilatı yapıldıysa mahalle muhtarlıklarında asılacak. Elektronik ortamda, her yerde yayınlanacak. Tadilat yapılacak parsel üzerinde geriden bakıldığında okunacak kadar büyük bir levhayla plan tadilatı ilan edilecek” bilgisini verdi. 

MİMARİ KİMLİK OLACAK

Özhaseki, “Hiç kimse artık 15-20 katlı kutucuklar yapıp da ‘Ben ev yaptım’ diyemeyecek. Meydanı, kimliği olan, komşuluk ilişkilerinin daha çok görüleceği, en fazla zemin artı 5’e doğru giden bir yatay mimari hedefleniyor” diye konuştu. Denetim, izleme ve şeffaflık konusunun da taslakta yer aldığını bildiren Özhaseki, belediye başkanlarının akrabalarını işe almasının önüne geçen yasal bir düzenleme olmadığını, bunun önüne geçmek için taslakta bir madde olduğunu ifade etti. Özhaseki, belediye başkanlarına yeşil pasaport verilmesi konusunda da taslakta düzenleme olacağını söyledi.  

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