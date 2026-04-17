AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye tüm görevlendirmelerin liyakat esasına göre yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürü Oğuzhan Özen görevi bırakmış, onun yerine Genel Müdür Yardımcısı Niyazi Solak'ın vekalet edeceği duyurulmuştu.

ESKİ'de yaşananlar kamuoyunda tartışma konusu olurken, AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu bir açıklamada bulundu.

Hatipoğlu'nun açıklamasında, "2024'te uyarmıştık. Liyakatsız atamaların nelere yol açacağını açıkça ifade etmiştik. Bugün gelinen noktada tablo ortada: kriz, yönetimsizlik ve görevden ayrılışlar. Bu şehir deneme tahtası değildir. Liyakatten uzak her tercih, bedelini Eskişehir'e ödetir.

Buradan Büyükşehir Belediye Başkanı'na açık çağrımdır: ESKİ'de yaşanan süreçlerin benzeri, diğer bağlı iştiraklerin hemen hemen hepsinde görülmektedir. Süreç şeffaf şekilde ele alınmalı, tüm görevlendirmeler liyakat esasına göre yeniden değerlendirilmelidir. Eskişehir bunu hak etmiyor" ifadeleri yer aldı.