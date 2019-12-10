'Ben kavuştum, darısı başınıza'

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı’nın önünde ‘evlat nöbeti’ tutan annelerden Hatice Ceylan da oğluna kavuştu. Hatice Ceylan’ın oğlu Cafer, 4 yıl önce 15 yaşındayken Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinden kaçırılmıştı. Oğlu Mehmet’in HDP’liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen Hacire Akar’ın 21 Ağustos’ta başlattığı ‘evlat nöbeti’nin üçüncü gününde çocuğuna kavuşması, aynı acıyı yaşayan diğer aileleri de umutlandırdı. Hatice Ceylan da, aynı umutla 8 Ekim’de ‘evlat nöbeti’ne başladı.

OĞLU 5 DEFA ARADI

Televizyonda gördüğü annesini bir ay içinde 5 defa telefonla arayan Cafer Ceylan, üzülmemesini ve sabretmesini istedi. Ceylan, Kobani’de olduğunu, ilk fırsatta kaçıp Türkiye’ye geleceğini söyledi. Bunun üzerine Cafer Ceylan ile iletişime geçen Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendisini karşılamaya hazır olduklarını iletti. Cafer Ceylan, PKK’nın elinden kaçma planı yapan bir arkadaşıyla birlikte önceki gece Şanlıurfa-Suriye sınırındaki Suruç Hudut Karakolu’na gelerek teslim oldu. Ceylan ve arkadaşı, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü’ne ulaştırıldı. Oradan da Diyarbakır’a gönderildi.

İŞTE O AN…

Başkan Erdoğan, Ceylan Ailesi’ni telefonla görüntülü arayarak, ‘Gözünüz aydın, oğlunuz geldi’ dedi. Anne Hatice Ceylan’ın o anki mutluluğu, eşinin cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

İLK TELEFON ERDOĞAN’DAN

Ceylan’ın döndüğünü haber alan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ailesini telefonla aradı. Erdoğan’a görüşme sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti. Anne Hatice ve baba Abdülkadir Ceylan ile görüntülü konuşan Erdoğan, ‘Oğlunuz geldi, delikanlınız yarın yanınızda olacak’ diyerek müjdeli haberi verdi. Anne Hatice Ceylan’ın, “Allah razı olsun. Devletimizi başımızdan eksik etmesin, polisimize, askerimize yardımcı olsun, güç, kuvvet versin” sözlerine Başkan Erdoğan, “Amin, gerek Süleyman Bey’den, gerek bütün polis kardeşlerimizden, asker kardeşlerimizden Allah razı olsun. Eninde sonunda hamdolsun evladınıza inşallah kavuşuyorsunuz. Allah mutluluğunuzu da daim eylesin” karşılığını verdi. Baba Abdülkadir Ceylan’a da geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Gözünüz aydın. Allah bir daha bu tür bir imtihanla baş başa bırakmasın” ifadelerini kullandı. Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman da Ceylan Ailesi’ni evlerinde ziyaret etti. Daha sonra, anne Hatice ve baba Abdülkadir Ceylan, oğulları Cafer Ceylan ile telefon ile görüştürüldü.

BAĞRINA BASTI

Anne Hatice ve baba Abdülkadir Ceylan, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne giderek, 4 yıllık hasretin ardından oğulları Cafer ile kucaklaştı. Duygusal anların yaşandığı buluşmada anne Ceylan, büyük özlem duyduğu oğlunu bağrına basarak gözyaşı döktü.

SEVİNCİNİ PAYLAŞTI

Anne Hatice Ceylan, müjdeli haberi paylaşmak için sabah HDP önünde ‘evlat nöbeti’ tutan diğer ailelerin yanına koştu. Zılgıtlarla karşılanan Hatice Ceylan, annelerle tek tek kucaklaşıp, onlara moral vermeye çalıştı. Duygusal anların yaşandığı buluşmada Ceylan ve ‘evlat nöbeti’ndeki anneler gözyaşlarına hakim olamadı. Annelerden evlatlarına kavuşmak için nöbete devam etmelerini isteyen Hatice Ceylan, “Buradaki aileler oturmaya devam etsin, kalkmasın. Anneler ve babalar korkmasın çocukları için buraya toplasın. Ben çocuğuma kavuştum. Darısı sizin başınıza” dedi. HDP İl Başkanlığı’nın önündeki nöbet için “Allah bizi düşman kapısına kapısına götürdü“ ifadesini kullanan Ceylan, “Ben Kürt’üm, eşim Kürt. Huzur içinde yaşıyoruz.Kimse şu ana kadar bize karışmadı. Benim oğlum kaçırılalı 4 yıl oldu. Allah hepsine dönmeyi nasip etsin. O kadar asker, polis öldü ne için? Kürt, Türk meselesi yok burada. Sadece makam derdi için gençleri öldürtüyorlar” diye konuştu.

İNŞALLAH KAVUŞURLAR

Baba Abdülkadir Ceylan da çok mutlu olduklarını belirterek, darısının diğer ailelerin başına olmasını diledi. Ceylan, İnşallah onlar da biran önce çocuklarına kavuşur. Allah yardımcıları olsun” dedi.