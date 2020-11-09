Bakan Albayrak'ın görevden af talebi kabul edildi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın görevden af talebine ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yazılı açıklama yaptı.
İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımızca yapılan değerlendirme sonunda Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir." denildi.
Ayrıntılar geliyor...
HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK’IN GÖREVDEN AF TALEBİNE İLİŞKİN KAMUOYU AÇIKLAMASI pic.twitter.com/tSta89S5DB— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) November 9, 2020