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Politika

Bakan Albayrak'ın görevden af talebi kabul edildi

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Bakan Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir' denildi.

09 Kasım 2020 Pazartesi 21:53 - Güncelleme: 09 Kasım 2020 Pazartesi 22:02
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın görevden af talebine ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yazılı açıklama yaptı.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımızca yapılan değerlendirme sonunda Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir." denildi.

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