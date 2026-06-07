İSTANBUL 29°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Haziran 2026 Pazar / 22 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,1116
  • EURO
    53,1487
  • ALTIN
    6409.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Berhan Şimşek'ten Özel tarafına ''grup toplantısı'' uyarısı: Aynaya daha uzun uzun bakacaklar
Politika

Berhan Şimşek'ten Özel tarafına ''grup toplantısı'' uyarısı: Aynaya daha uzun uzun bakacaklar

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası resmen ikiye bölündü. Katıldığı yayında önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek grup toplantısına işaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşılanmaması durumunda gerekli adımların atılacağını söyledi. Şimşek, “Karşılamazlarsa o arkadaşlar aynaya daha uzun uzun bakacaklar” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ7 Haziran 2026 Pazar 12:10 - Güncelleme:
Berhan Şimşek'ten Özel tarafına ''grup toplantısı'' uyarısı: Aynaya daha uzun uzun bakacaklar
ABONE OL

CHP Genel Başkanlığına dönen Kemal Kılıçdaroğlu ile görevden uzaklaştırılan Özgür Özel arasındaki gerilim de her geçen artıyor. Geçtiğimiz günlerde, 'Özel'in Meclis'te düzenlediği grup toplantısında 'Hain Kemal' sloganları atılırken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Özel yönetimini topa tuttu. Şimşek, TGRT Haber ekranlarında parti içi tartışmalarda tüzük ve disiplin vurgusu yaparak önemli mesajlar verdi.

"GENEL BAŞKAN OLARAK YAPMASI GEREKENİ YAPAR"

Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek grup toplantısına işaret eden Şimşek, Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşılanmaması durumunda gerekli adımların atılacağını söyledi.

Şimşek, "Umut ederim arkadaşlar salı günkü süreçte Sayın Genel Başkanı karşılarlar. Karşılamazlarsa genel başkan, hem iç tüzüğün verdiği yetkiyle hem de genel başkan sıfatıyla yapması gerekeni yapar" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek

"AYNAYA DAHA UZUN UZUN BAKACAKLAR"

Parti içindeki bazı isimlere yönelik eleştirilerde bulunan Şimşek, "Karşılamazlarsa o arkadaşlar aynaya daha uzun uzun bakacaklar" ifadelerini kullandı.

CHP'de yaşanan tartışmaların kişisel suçlamalarla çözülemeyeceğini vurgulayan Şimşek, partililere yönelik kullanılan söylemlere de tepki gösterdi.

"BİZE 'HAİN' DEMEKLE MESELELERİ DÜZELTEMEZSİNİZ"

Son dönemde parti içinde yükselen "hain" tartışmalarına değinen Şimşek, "Kandırmasınlar bu milleti. Biz ne yargı kollarıyız ne de kayyum kollarıyız. Biz şerefli, erdemli Cumhuriyet Halk Partisi üyeleriyiz. Bize hain demekle meseleleri düzeltemezsiniz. Yanlış yapıyorsunuz" diye konuştu.

Özel'in kürsüye çağırdığı isim bakın kim çıktı?

Özel ve İmamoğlu ideolojide ayrıştı! Yeni parti kurulmadan çatlaklar başladı

"Haram araç"la gezide

ÖNERİLEN VİDEO

Elazığ'da karga paniği: Kaçarken taklalar attı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.