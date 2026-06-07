CHP Genel Başkanlığına dönen Kemal Kılıçdaroğlu ile görevden uzaklaştırılan Özgür Özel arasındaki gerilim de her geçen artıyor. Geçtiğimiz günlerde, 'Özel'in Meclis'te düzenlediği grup toplantısında 'Hain Kemal' sloganları atılırken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Özel yönetimini topa tuttu. Şimşek, TGRT Haber ekranlarında parti içi tartışmalarda tüzük ve disiplin vurgusu yaparak önemli mesajlar verdi.

"GENEL BAŞKAN OLARAK YAPMASI GEREKENİ YAPAR"

Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek grup toplantısına işaret eden Şimşek, Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşılanmaması durumunda gerekli adımların atılacağını söyledi.

Şimşek, "Umut ederim arkadaşlar salı günkü süreçte Sayın Genel Başkanı karşılarlar. Karşılamazlarsa genel başkan, hem iç tüzüğün verdiği yetkiyle hem de genel başkan sıfatıyla yapması gerekeni yapar" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek

"AYNAYA DAHA UZUN UZUN BAKACAKLAR"

Parti içindeki bazı isimlere yönelik eleştirilerde bulunan Şimşek, "Karşılamazlarsa o arkadaşlar aynaya daha uzun uzun bakacaklar" ifadelerini kullandı.

CHP'de yaşanan tartışmaların kişisel suçlamalarla çözülemeyeceğini vurgulayan Şimşek, partililere yönelik kullanılan söylemlere de tepki gösterdi.

"BİZE 'HAİN' DEMEKLE MESELELERİ DÜZELTEMEZSİNİZ"

Son dönemde parti içinde yükselen "hain" tartışmalarına değinen Şimşek, "Kandırmasınlar bu milleti. Biz ne yargı kollarıyız ne de kayyum kollarıyız. Biz şerefli, erdemli Cumhuriyet Halk Partisi üyeleriyiz. Bize hain demekle meseleleri düzeltemezsiniz. Yanlış yapıyorsunuz" diye konuştu.

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