CHP'de Özgür Özel yönetimini eleştiren, kurultaydaki şaibe iddialarına dikkat çeken ya da eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu savunan parti üyeleri tek tek disipline gönderiliyor. Bu kapsamda CHP dün İstanbul İl yönetimi için görevlendirilen Gürsel Tekin ile birlikte açıklama yapan Eski İl Başkanı Berhan Şimşek'i ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk etti.

Dün "Bu partiyi mahkeme koridorlarına, Kılıçdaroğlu, Berhan mı düşürdü? Pavyon masalarına biz mi düşürdük? Kendi beceriksizliklerinden, kifayetsizlikten bunlar yaşandı." açıklamasında bulunan Berhan Şimşek bugün yeni bir açıklamada daha bulundu.

TGRT Haber'de açıklamalarda bulunan Berhan Şimşek partisine, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu sert bir dille eleştirdi. Şimşek, "Sizin oylarınızla benim partim iktidar olacaksa olmasın. Bu parti ne Kılıçdaroğlu ne Barış ne ben ne de diğer arkadaşlar biz şaibeli kurultayla mahkeme koridorlarına, pavyona düşürmedik. Partilileri birbirlerine düşürdüler." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren Şimşek, "Saraçhane Silivri'ye taşındı. Parti holding oldu, sahibi Silivri'de CEO'su da sayın Özgür Özel." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ve CHP Genel Merkezi'ne dün yaptığı başka bir açıklamayla da tepki gösteren Şimşek, açıklamasının devamında, "Bu yolculuğun içerisinde eğer görevini yerine getirmeyen birileri varsa genel merkezdir. Mutlak geliyor, kayyum geliyor, çağrı heyeti geliyor. Partiyi yıprattılar. 38. olağan kurultayda bu işler dönmüş. Para alan, gıda kartı alan, pavyonlarda eğlenen, takım elbise alan. Bunu ben söylemiyorum, bu süreci yaşayan kurultay delegelerinin soruşturma esnasında iddianameye giren ifadelerin bütünlüğü bu. Şimdi buradan soruyorum, bu partiyi mahkeme koridorlarına Kılıçdaroğlu, Berhan mı düşürdü? Pavyon masalarına biz mi düşürdük? Kendi beceriksizlerinden, kifayetsizliklerinden oldu. Ben o kurultayda aday oldum, 92 imza aldım." ifadelerine yer verdi.

Şimşek, CHP İl Başkanlığı binasında emeklerinin olduğunu ifade ederek, "Bu binada terimiz var bizim, emeğimiz var. Biz buralarda emek verirken bazı arkadaşlar eczanede reçete yazıyordu. Partiyi pavyona düşürdük, adliye koridorlarına düşürdük, şimdi ise şu anda partilileri birbirine düşürme noktasına geldik." ifadelerini kullandı.

"Hani hak, hukuk, adalet, ya hep beraber ya hiçbirimiz. Hani partide iç cepheyi büyütecektik. Diyorlar ki '31 Mart'tan önce bu partiye emek veren kimse yoktu, biz geldik 3 ayda burnumuzu oynattık yüzde 37 oy aldık.' Ben buraya gelip göreve başladığımda 85 kiloydum, bıraktığımda 68 kiloydum. Sabah erken işimin başında olayım, görevimde olayım diye ilde yatardım. 'Değişelim, geliştirelim.' Neyle değiştireceğiz, partiyi gençleştiriyoruz arkadaşlar. Bu arkadaşlar partiyi gençleştirmedi, bu arkadaşlar partiyi çocuklaştırdı. Ekrem İmamoğlu içeri girdiğinde arkadaşları itirafçı oldu ki dışarı çıksın. Niye? Kurulan ilişkiler ihanet, inkar ve çıkar üzerine kurulursa böyle olur."

Şimşek, CHP için mesleğini, işini, hayatını bıraktığını kaydederek, "Ya hep beraber, ya hiç birimiz ha. Bizimle dalga mı geçiyorsunuz. Bugünkü kitleler sanıyorsun ki senin peşinden geliyor." ifadesini kullandı.