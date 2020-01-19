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Politika

Merkel: Kapsamlı bir plan konusunda anlaştık

Berlin’deki Libya Zirvesinde, Libya’daki Silahlı Gruplara Silah Ambargosu konusunda mutabakata varıldı.

AA19.01.2020  21:33 - Güncelleme: 19.01.2020  21:54

Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen konferans sona erdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetiyle yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı konferans 4 saatten fazla sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konferans sırasında ayrı bir odada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Almanya Başbakanı Merkel ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ayrı ayrı görüştüğü öğrenildi.

Merkel: Kapsamlı bir plan konusunda anlaştık

Zirvenin ardından Merkel, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve BM'nin Libya Temsilcisi Ghassan Salame basın toplantısı düzenliyor.

Merkel, burada yaptığı konuşmada, "Libya Konferansı BM'nin Libya'daki barış çabalarına katkı sundu. Kapsamlı bir plan konusunda anlaştık." dedi.

Guterres: Askeri komiteyi Cenevre'de toplayacak duruma geldik

BM Genel Sekreteri Guterres de yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki günlerde askeri komiteyi Cenevre'de toplayacak duruma geldik." ifadelerini kullandı.

Daha sonra sözü tekrar alan Merkel, şunları kaydetti:

"5 artı 5 kişilik askeri bir komitenin oluşması için isimler verildi." 

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