AB ziyaretindeki protokol tartışmasının perde arkası ortaya çıktı! Bakan Çavuşoğlu açıkladı

AA 08 Nisan 2021 Perşembe 11:04 - Güncelleme: 08 Nisan 2021 Perşembe 11:38

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Başkanlarının Türkiye ziyareti sırasında uygulanan protokolde, AB tarafının talepleri ve telkinlerinin karşılandığını bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, baş başa görüşmelerinin ve Türkiye-Kuveyt İşbirliği için Ortak Komite (İOK) Toplantısı'nın ardından Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah'la ortak basın toplantısı düzenledi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Konsey Başkanı Charles Michel'in ziyaretine ilişkin bir soruyu cevaplayan Çavuşoğlu, geçen yıl aralık ayında düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nden bu yana Türkiye-AB ilişkilerinin daha pozitif bir atmosfer içinde ilerlediğine dikkati çekti.

Çavuşoğu, karşılıklı ziyaret ve temasların devam ettiğini, önemli toplantıların yanı sıra teknik düzeyde istişarelerin de sürdüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerek Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gerekse AB liderleriyle de video konferanslar gerçekleştirdiğini anımsatan Çavuşoğlu, von der Leyen ve Michel'in de Erdoğan'ın davetinin ardından 6 Nisan'da Türkiye'ye geldiğini hatırlattı.

Çavuşoğlu, "Hem baş başa hem de heyetlerle görüşmelerde her iki taraf da açık bir şekilde düşüncelerini, beklentilerini ifade ettiler. Verimli ve faydalı bir görüşme oldu." diye konuştu.

Türkiye'nin AB'den somut beklentilerinin en üst düzeyde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dile getirildiğini belirten Çavuşoğlu, "Artık somut adımların atılması gerektiğini de vurguladık." dedi.

Ziyaret esnasında basına yansıyan protokol mevzusuna ilişkin ise Türkiye'nin son derece haksız ithamlarla karşılaştığını belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin köklü bir devlet olduğunu, her düzeyde sıklıkla ziyaret düzenlediğini ve misafir ağırladığını belirtti.

Çavuşoğlu, "Özellikle Türkiye'de yapılan görüşmeler, uluslararası protokol kuralları ve Türk misafirliği çerçevesinde olur." ifadesini kullandı.

Ziyaretler öncesinde protokol ekiplerinin bir araya geldiğini ve görüşmeler yaptığını ifade eden Çavuşoğlu, "Görüşmede uygulanan protokolde AB tarafının talepleri ve telkinleri karşılanmıştır." açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu, "Yani AB tarafının telkinleri doğrultusunda böyle bir oturma düzeni ayarlanmıştır. Nokta. Bunu, Türkiye'ye yönelik bu ithamlar olmasaydı bu kadar net açıklamayacaktık." diyerek "Türkiye yaptı." yönünde söylemler bulunduğunu, AB'nin iç uygulamalarına girmek istemediğini ifade etti.