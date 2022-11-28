Beyaz Saray'dan Türkiye açıklaması

Kirby, Beyaz Saray günlük basın brifinginde Amerikan dış politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamayla ilgili soruşturmasına herhangi bir destek vermediklerini belirten Kirby, "Şu anda bu saldırının sorumlusunun tam olarak kim olduğunu söyleyecek bir pozisyonda değiliz. Bu şiddeti o zaman da kınadık, şimdi de kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Kirby, son günlerde Türkiye'nin ülkenin çeşitli yerlerinde ve Suriye sınırında "terör kurbanı" olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



TERÖR ÖRGÜTÜ SDG'YE AÇIK DESTEK

Bir gazetecinin, "Türkiye'nin kendini savunma hakkı olduğunu söyleyerek, (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ın Suriye operasyonuna yeşil ışık mı yakıyorsunuz?" sorusuna ise Kirby terör örgütü SDG'yi açıkça desteklediklerini şu ifadelerle açıkladı:

"Türkiye terör saldırılarına maruz kaldı. Ancak özellikle Suriye içinde daha çok ölüme, daha çok masumun ölmesine yol açacak ya da bizim DEAŞ ile mücadele çabalarımıza zarar verecek bir eylem görmek istemiyoruz. Bizim Suriye'de DEAŞ ile mücadele eden askerlerimiz var. Suriye'de Türkiye ya da başka bir ülke tarafından Amerikalıların hayatını riske atacak bir eylemi görmek istemiyoruz. Amerikan askerleri burada sahada ve SDG'ye destek veriyor."

Kirby, 22 Kasım'da yaptığı açıklamada, Türkiye'nin güney sınırında "meşru terör tehdidi"yle karşı karşıya olduğunu ve kendini her türlü savunma hakkı bulunduğunu söylemişti.