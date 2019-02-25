'Beyin göçünü önlemeye yönelik çalışma yapıyoruz'

ROTAYI SİZ ÇİZECEKSİNİZ

Gençlerin bir idealinin olması gerektiğine dikkati çeken Oktay, “Ne yapmak istediğiniz çok önemli. İstediğiniz kadar rüzgar çıksın, siz rotanızı bilmiyorsanız o rüzgarın size faydası olmaz. Öyle olmamak lazım. Gençlerimiz bilinçleniyor. Bir misyon etrafında birleşen, hedefi olan arkadaşlarımız var. Sizi ufak tefek rüzgarların sarsması kolay değil. Siz rotayı belirleyecek noktadasınız. Sizler bizim ümidimizsiniz. Sizlerden ‘Şöyle yapıyorsunuz ama böyle olmalı’ demenizi bekliyoruz. Rotayı siz çizeceksiniz bize” dedi.

BİR KAÇ AYDA BİTECEK

Beyin göçünü önlemeye yönelik özel bir çalışma yaptıklarını vurgulayan Oktay, “Sadece beyin göçünü durdurmak değil, tersine nasıl beyin göçünü sağlayabiliriz bunun üzerine de çalışıyoruz. Beyin göçünü önlemeye yönelik özel bir çalışma yapıyoruz. Kısmet olursa bu çalışmayı birkaç aya bitireceğiz” diye konuştu.