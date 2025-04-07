Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Önder Serkan Çebi başkanlığındaki toplantıda, gündem dışı konuşmalar yapıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Tahir Abuş, İBB Başkanlık makamının uzun süredir kişisel siyasi kariyer planları aracı haline geldiğini, yürütülen soruşturmaların mağduriyet söylemleriyle siyasallaştığını, delillerin yerine algıların aktarıldığını kaydetti.

Beylikdüzü'nde yerel seçimlerde verilen vaatlerin yerine getirilmediğini dile getiren Abuş, "Beylikdüzü Belediyesinin bütçesi 4 milyar 780 milyon lira. Şu andaki mevcut borcumuz 2 milyar 900 milyon lira. Belediyenin bütçesinin yüzde 61'i borçlu. Böyle borcu olan bir belediyenin hizmet üretmesi mümkün mü?" diye sordu.

Toplantıda sözlü soru önerge veren AK Parti Meclis Üyesi Muhammed Ömer Tüncel, önceki eylül ayı meclis toplantısında Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 125 ada 2 parsel ve 124 ada 3 parseldeki Kameroğlu İnşaat'a ait projeyle ilgili soru önergesi verdiklerini aktardı.

Bu parselin İBB tarafından 21 Ocak 2007 tarihinde onaylanan uygulama imar planında "Emsal:3, Yükseklik=Serbest, Konut Alanı" olarak planlandığını belirten Tüncel, "Söz konusu parsellere bu yapılaşma koşullarına göre, 18 Ağustos 2016 tarihinde yapı ruhsatları düzenlenmiştir. Yapı ruhsatı düzenlenirken, emsal imar planında 3 iken, mimari projelerde 3,9 olarak kullandırıldığı görülmüştür. Emsalin 3 yerine 3,9 yani neredeyse 4 olarak kullandırılması sayesinde bu parsellerde 68 bin metrekare gibi devasa bir inşaat alanı artmıştır." dedi.

Tüncel, 68 bin metrekare inşaat alanının o ölçekteki bir projede yaklaşık 680 fazla daire ve yaklaşık 4 milyar 760 milyon lira rant sağladığını iddia ederek, "Parsellerin bulunduğu alanda plan hükümleri açıktır. Parselin alanı oranında artış olabilmesi için ilgili planın plan notlarının 23.5 maddesinin başında 'Kentsel dönüşümü sağlamak için yalnızca artış yapılabileceği' yani boş parselde artış yapılamayacağı ve yine bu artışın sadece taban oturumu katsayısı verilen parsellerde yapılabileceği açıkça yazılmıştır. Oysaki bu parsellerde taban oturumu katsayısı olmayıp, emsal vardır. Yani bu parsellerde imar planına göre artış uygulanması mümkün değildir." diye konuştu.

Önergeyle ilgili AK Parti grubuna cevap verilmediğini dile getiren Tüncel, şunları kaydetti:

"Parsellerin bulunduğu alanda plan hükümleri bu kadar açıkken 44 bin metrekare gibi E-5 kara yolu aksının hemen yanındaki bu boş parsellerde kentsel dönüşümden bahsedilemezken 44 bin metrekare bomboş parsellerde neyin dönüşümü yapılmıştır ya da başka bir deyişle kimlerin istikbal dönüşümü yapılmıştır? Aylardır soruyoruz, cevabını beklediğimiz sorular ile ilgili müdürlükleriniz inceleme yaptı mı? Tespitleri varsa, bu tespitler için herhangi bir işlem yapıldı mı? Defalarca sormamıza rağmen belediye başkanlığı tarafından, sorulara cevap alamamamız, verecek cevabınız olmadığı anlamına mı geliyor? Verecek cevabınız yoksa neden sorduğumuz sorulardaki tespitlerin gereğini yerine getirip, yasal işlemleri başlatmıyorsunuz? Dönemin imardan sorumlu başkan yardımcısı ve ruhsatı onaylayan Elçin Karaoğlu'nun şu anda İBB Boğaziçi İmar Müdürü olarak görevde olması tesadüf mü? Yukarıda sorduğumuz sorularla ilgili, belediyemiz tarafından gereği yapılarak, yapılan işlemler ile ilgili, grubumuza ve meclisimize yazılı olarak bilgi verilmesini talep ediyoruz."

Konuşmanın ardından sözlü soru önergesi oy birliğiyle başkanlık makamına havale edildi.

Toplantıda ayrıca "2024 Yılı Denetim Komisyonu Raporu" ve "2024 Yılı Faaliyet Raporu" da okundu.

"2024 Yılı Faaliyet Raporu" oy çokluğuyla kabul edildi.

Öte yandan toplantıda encümen ile komisyon üyelerinin seçimi yapıldı.