'Beylikdüzü'nün 40 yılını planladık'

AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık, CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun beton yığınına çevirdiği Beylikdüzü’nde biriktirdiği yığınla sorunu çözecek birinden önemli projelerle geldiklerini söyledi. Star gazetesine ilçenin mevcut sorunlarını anlatan ve bunlara yönelik projeler hakkında bilgi veren Işık, Beylikdüzü’nde metro ve denizi kullanarak ilçedeki ulaşım sıkıntını kökten çözeceklerini ve Beylikdüzü’ne Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kazandıracaklarını ifade etti. CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun Belediyeyi 600 milyon lira borç yükü altına soktuğunu hatırlatan Işık, buna rağmen planladıkları projeleri birer birer hayata geçireceklerini vurguladı.

ŞİMDİDEN PLANLANDI

İstanbul’un en genç belediye başkan adayı olan Işık, Beylikdüzü nüfusunun 5 yıl içinde iki katına çıktığını belirterek, “Beylikdüzü, planlı gelişimini sürdüren ve devamlı büyüyen yapısıyla yalnızca park veya çevre düzenlemesi gibi üstyapı projelerine değil; kronikleşmiş sorunların çözümü olacak, vatandaşlarımızın nefes almasını sağlayacak ve onları geleceğe taşıyacak altyapı projelerine de ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle ilçemizin hem bugününü hem de gelecek 40 yılını düşünerek ulaşım ile ilgili projeler ürettik” dedi.

METRO İHALESİ BU YIL

Beylikdüzü’nün anakente sadece metrobüs hattı ile bağlandığını hatırlatan Işık, “İstatistiklere bakıldığında Beylikdüzü’nde hane başına düşen araç sayısı Türkiye ortalamasının oldukça üstünde yer almaktadır. Bunun ana nedeni ise Beylikdüzü’nün İstanbul’un ana toplu taşıma ağı olan metro sistemine bağlı olmamasıdır. Bu sorunu çözmek için, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalışacak; metrobüsten sonra geçmiş yıllarda hep söz verilip de yapılmayan Metro hattının Beylikdüzü’ne gelmesi için 2019 yılı içerisinde ihale sürecini başlatacağız” ifadelerini kullandı.

AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık, arkadaşımız Kemal Gümüş’e projeleri hakkında bilgiler verdi.