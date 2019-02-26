'Beylikdüzü'nün 40 yılını planladık'
Işık: Şehrin tüm ulaşım ihtiyacını ortadan kaldıracak projelerle geliyoruz. Beylikdüzü metro ve denizle her yere bağlanacak. Gençlerimiz de teknoloji ve spor vadisinde büyüyecek.
- KEMAL GÜMÜŞ / İSTANBUL
AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık, CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun beton yığınına çevirdiği Beylikdüzü’nde biriktirdiği yığınla sorunu çözecek birinden önemli projelerle geldiklerini söyledi. Star gazetesine ilçenin mevcut sorunlarını anlatan ve bunlara yönelik projeler hakkında bilgi veren Işık, Beylikdüzü’nde metro ve denizi kullanarak ilçedeki ulaşım sıkıntını kökten çözeceklerini ve Beylikdüzü’ne Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kazandıracaklarını ifade etti. CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun Belediyeyi 600 milyon lira borç yükü altına soktuğunu hatırlatan Işık, buna rağmen planladıkları projeleri birer birer hayata geçireceklerini vurguladı.
ŞİMDİDEN PLANLANDI
İstanbul’un en genç belediye başkan adayı olan Işık, Beylikdüzü nüfusunun 5 yıl içinde iki katına çıktığını belirterek, “Beylikdüzü, planlı gelişimini sürdüren ve devamlı büyüyen yapısıyla yalnızca park veya çevre düzenlemesi gibi üstyapı projelerine değil; kronikleşmiş sorunların çözümü olacak, vatandaşlarımızın nefes almasını sağlayacak ve onları geleceğe taşıyacak altyapı projelerine de ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle ilçemizin hem bugününü hem de gelecek 40 yılını düşünerek ulaşım ile ilgili projeler ürettik” dedi.
METRO İHALESİ BU YIL
Beylikdüzü’nün anakente sadece metrobüs hattı ile bağlandığını hatırlatan Işık, “İstatistiklere bakıldığında Beylikdüzü’nde hane başına düşen araç sayısı Türkiye ortalamasının oldukça üstünde yer almaktadır. Bunun ana nedeni ise Beylikdüzü’nün İstanbul’un ana toplu taşıma ağı olan metro sistemine bağlı olmamasıdır. Bu sorunu çözmek için, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalışacak; metrobüsten sonra geçmiş yıllarda hep söz verilip de yapılmayan Metro hattının Beylikdüzü’ne gelmesi için 2019 yılı içerisinde ihale sürecini başlatacağız” ifadelerini kullandı.
AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık, arkadaşımız Kemal Gümüş’e projeleri hakkında bilgiler verdi.
ÜÇ KÖY ÜÇ MEYDAN PROJESİ
Gürpınar, Kavaklı ve Yakuplu mahallelerinde oturan vatandaşların nefes alabilecekleri açık alanlara ihtiyaçları olduğunu kaydeden Işık, “Ayrıca Cumhuriyet, Büyükşehir ve Barış mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımız da vakit geçirebilecekleri açık alanlara ihtiyaç duymaktadır. Bununla birlikte mevcut belediye döneminde söz verilmesine rağmen yapılmayan “Üç Köy-Üç Meydan” projesini tüm vatandaşlarımızın doğal hakları olarak görüyoruz. Bu nedenle; gerek kamuya ait yapı ve arsaların mevcut durumu gerek de karayollarının yer altına alınmasıyla Barış, Gürpınar, Kavaklı ve Yakuplu mahallelerimizde Semt Meydanları inşa edeceğiz” dedi.
OKULLAR VE PAZARLAR
Adnan Kahveci, Marmara, Barış ve Gürpınar Mahalleleri’nde yeni okul ihtiyacını olduğunu belirten Işık, Gürpınar, Büyükşehir ve Yakuplu Mahalleleri’nde süreli pazar alanları kuracaklarını ve Barış Mahallesi’nde ki eski Beylik Pazarı yerine 365 gün hizmet verecek yeni bir pazar alanı inşa edeceklerini söyledi.
TEKNOLOJİ ÜSSÜ YAPACAĞIZ
Beylikdüzü’nün İstanbul’un en yüksek öğrenci sayısına sahip ilçelerinden olduğunu kaydeden Işık, “İlçemizde ilk, orta ve lise döneminde olmak üzere toplam 50 binden fazla öğrenci yaşamaktadır. Bu nedenle, üç organize sanayi bölgesine ev sahipliği yapan, Çerkezköy, Çorlu ve Hadımköy gibi bölgelerde yer alan OSB’lere yakın olacak, Milli hava araçları üretimi yapan ve coğrafi olarak Beylikdüzü’ne yakın olan teknoloji şirketlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak, Geniş fabrika ağının istihdamına katkıda bulunacak ve ilk, orta ve lise dönemindeki gençlerimizin geleceği olacak, geleceği bugünden yakalamış bir akademik kuruma ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacı gidermek için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte genç nüfusu havacılık, uzay, yapay zeka, otonom teknolojileri, robotik kodlama, elektronik, bilişim gibi alanlarda yetiştirecek; içinde ayrıcalıklı ofis alanlarının bulunduğu Teknopark ile teknoloji üzerine uzmanlaşmış bir üniversite, ihtisas ve uygulama kampüsü kuracağız” diye konuştu.
Işık, “Vatandaşlarımızın yararlanabileceği, yalnızca yeşil alanlardan ibaret olmayan, çeşitli spor dallarının sivil toplum nezaretinde örgütlenebileceği spor kulüplerine ihtiyaç vardır” dedi.
Işık, başta gençler olmak üzere şehrin spor alanları ihtiyaçlarını giderecek ve yediden yetmişe herkesin spor yapabileceği kalıcı projeler yaptıklarını söyledi.
SPOR VADİSİ
Başta gençler olmak üzere şehrin spor alanları ihtiyaçlarını giderecek ve yediden yetmişe herkesin spor yapabileceği kalıcı projeler yaptıklarını kaydeden Işık, şöyle devam etti: “Vatandaşlarımızın yararlanabileceği, yalnızca yeşil alanlardan ibaret olmayan, çeşitli spor dallarının sivil toplum nezaretinde örgütlenebileceği spor kulüplerine ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaca en doğru şekilde yanıt vermek için Barış, Yakuplu ve Kavaklı Mahalleleri’nin kesişim noktasında, tramvay ağı ile tüm Beylikdüzü’nün rahatça ulaşabileceği ve vatandaşlarımızın ücretsiz şekilde yararlanabileceği bir merkez inşa edeceğiz. 90.000 metrekarelik alanda inşa edeceğimiz ve içerisinde; bisiklet kulübünün merkezi olacak, ulusal-uluslararası bisiklet müsabakalarının yapılabileceği bir olimpik veledrom, 3 futbol sahası, 4 basketbol sahası, 2 voleybol kortu, 2 teniz kortu, teknoloji ile donatılmış E-spor merkezi, 3 km koşu-bisiklet parkuru, 2.000 metrekarelik güvenlikli çocuk parkı, 3 fitness salonu, 2 yarı olimpik yüzme havuzu bulunan Spor Vadisi projemizi Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte hayata geçireceğiz.”
Mustafa Necati Işık, Beylikdüzünün şehir içi ulaşımını kökten çözecek bir proje hazırladıklarını ve bunun için mahalleleri birbirine bağlayacak tramvaylar olacağını söyledi.
DENİZ OTOBÜSLERİ
Şuan tek ulaşım noktası olan E5 karayolundaki yoğunluğun şehri adeta boğduğunu vurgulayan Işık sözlerini şöyle sürdürdü; “Dereağzı-Gürpınar Sahili’nde planladığımız deniz otobüsü iskelemizle Beylikdüzü’nü E-5 hattına gerek duymadan İstanbul’un diğer ilçelerine bağlayacağız. Ayrıca Ambarlı Liman bölgesinde ilçemizi çevre ilçeleri Yenikapı iskelesine alternatif olacak, şehir dışı araçlı vapur iskelesi üzerinde de çalışıyoruz.”
HER YERE ULAŞIM
Beylikdüzünün şehir içi ulaşımını da kökten çözecek bir proje hazırladıklarını belirten Işık bunun için mahalleleri birbirine bağlayacak tramvaylar olacağını söyledi. Işık, Özellikle Adnan Kahveci, Gürpınar, Kavaklı, Yakuplu mahallelerimiz ile Marmara ve deniz kısmında bulunan Sahil-Dereağzı mahallelerimizde ulaşım sorunu çok fazla. Buralarda ulaşım sorununu ortadan kaldırmak için Beylikdüzü’nün tüm mahallelerine uğrayan yeşil tramvay projemizle ilçemizi İstanbul’a bir yandan E5 hattı-Metro-Metrobüs; diğer yandan deniz otobüsü iskelesi ile bağlayacak, tüm vatandaşlarımızın İstanbul’un tamamına trafik sorunu yaşamadan ulaşmasını sağlayacağız” dedi.
MUSTAFA NECATİ IŞIK KİMDİR?
1984 yılında Mersin’de doğdu. Fen lisesinin ardından üniversite eğitimini Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde tamamladı. Yüksek lisans eğitimini İngiltere’de ‘Uluslararası Politika’ üzerine tamamladı. Siyasete 2005 yılında ‘AK Parti Gençlik Kolları Üniversite Başkanı olarak başladı. Son olarak “Beylikdüzü İlçe Başkanlığı” görevinde bulundu. İleri derecede İngilizce biliyor. Evli ve 2 çocuk babası.
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