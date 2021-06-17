17 Haziran 2021 Perşembe 10:29 - Güncelleme: 17 Haziran 2021 Perşembe 10:40

ABD Başkanı Biden ile Rus mevkidaşı Putin'in zirve öncesi karşılıklı suçlamaları zirveye yansımadı.

Ancak görüşme sonrası Biden'ın basın toplantısında yaşananlar öne çıktı.

TRT Haber'in derlediği habere göre, basın toplantısı için belirlenen yer güneşliydi, cepheden de güçlü spot ışıkları veriliyordu. Artan sıcaklığa daha fazla dayanamayan Biden, iliklediği düğmesini açıp ceketini çıkardı, ardından ceketi yere bıraktı.

Uzun bir süre yerde kalan ceketi kimsenin almaması dikkat çekti.

RUS BASININA SORU HAKKI VERİLMEDİ

Basın toplantısı sırasında soru hakkı tanınan gazetecilerin Amerikalı olması da dikkat çekti.

Rus basınından hiç kimseye soru hakkı verilmedi.

ÖNCE AZARLADI, SONRA ÖZÜR DİLEDİ

Biden, basın toplantısının sonunda CNN Muhabiri Kaitlan Collins'in "Onun (Putin) davranışlarını değiştireceğinden neden bu kadar eminsiniz?" sorusuna "Onun davranışlarını değiştireceğinden emin değilim. Bu nedir be! Neden hep bunu yapıyorsun? Ne zaman eminim dedim?" yanıtını verdi.

Biden, başkanlık uçağına binmeden önce ise azarladığı muhabirin gıyabında özür diledi.

Biden'ın 6 günlük ilk denizaşırı seyahati, son basın toplantısında yaşananlarla sona erdi.