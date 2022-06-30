Biden: Türkiye'ye F-16 satmalıyız

ABD Başkanı Joe Biden, İspanya'nın başkenti Madrid'deki NATO Zirvesi'nin bitiminde basın toplantısı düzenledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarını satmaları gerektiğini, bunun için ABD Kongresinden onay alabileceklerini söyledi.

"TÜRKİYE'YE F-16 UÇAKLARINI SATMAMIZ VE MODERNİZE ETMEMİZ GEREKLİ"

Biden'a Türkiye'ye F-16 uçaklarının satışıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a söz verip vermediği soruldu.

"(Cumhurbaşkanı Erdoğan'a) Kendisine söylediğim aralık ayında söylediğimle aynı. (Türkiye'ye) F-16 uçaklarını satmalıyız ve aynı zamanda uçakları modernize etmeliyiz. Bunu yapmamak bizim çıkarımıza değil. Aralıktan beri tutumumu değiştirmediğimi kendilerine ifade ettim. Bir karşılık da olmadığını ve sadece satmamız gerektiğini söyledim. Bunu yapabilmek için ihtiyacım olan şey Kongre onayı. Bu onayı alacağımızı düşünüyorum."

"İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO'YA KATILIM ADIMI TARİHİ BİR KARAR"

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından NATO daha fazla birlik içinde olduğunu söyleyen Biden, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım adımı tarihi bir karar" dedi.

NATO üyelerinin çoğunun savunma için GSYİH'larının yüzde 2'sinin taahhüdünü aşma yolunda olduğunu söyledi.

"NATO, TOPRAKLARININ HER SANTİMİNİ SAVUNACAK"

"Rusya, Ukrayna'daki savaş ile ağır bir bedel ödüyor. Rusya'nın saldırısı zaferle sonuçlanmayacak.Ukrayna'daki durumun Rusya'nın Ukrayna'yı yeneceği bir senaryo ile sona ereceğini düşünmüyorum" diyen Biden "NATO, topraklarının her santimini savunacak" vurgusu yaptı.

Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık ek silah yardımını birkaç gün içinde duyuracaklarını söyledi.

Gaz fiyatlarındaki artışa değinen Biden, artışın sebebinin Rusya olduğuna değindi.