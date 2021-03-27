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Politika

Biden'dan Başkan Erdoğan'a mektup!

ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektupta, Kovid-19 salgınından etkilenen Türk vatandaşlarının, ailelerinin ve tüm halkının acısını paylaştığını söyledi.

27 Mart 2021 Cumartesi 00:31 - Güncelleme: 27 Mart 2021 Cumartesi 00:41
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"Sayın Cumhurbaşkanı" hitabıyla başlayan mektupta, Biden "Size ve Türkiye Cumhuriyeti halkına en iyi dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Biden, COVID-19 salgınından etkilenen Türk vatandaşlarının, ailelerinin ve tüm halkının acısını paylaştığını dile getirdi.

COVID-19 salgınına karşı ortak mücadeleyi sürdürürken iklim değişikliği tehdidini gözden kaçırmamak gerektiğini belirten Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 22-23 Nisan'da çevrimiçi gerçekleştirilecek iklim temalı Liderler Zirvesine davet etti.

Biden, zirvenin, iklim krizine karşı ortak çabalar konusunda dünyanın en büyük ekonomilerinin liderlerini ve diğer küresel paydaşları bir araya getireceğini belirtti.

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