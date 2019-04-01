Bilal Erdoğan eşi ve çocuğu ile geldi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’’ın oğlu Bilal Erdoğan oyunu kullandı.
Bilal Erdoğan, eşi Reyyan Erdoğan ve kızı Fatıma Serra ile Saffet Çebi Ortaokulu’na geldi. Erdoğan çifti oylarını verdikten sonra okuldan ayrıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.