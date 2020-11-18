AA 18 Kasım 2020 Çarşamba 14:48 - Güncelleme: 18 Kasım 2020 Çarşamba 15:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Ömrü boyunca devletten aldığı maaş dışında tecrübesi olmayanların kürsülerden esip gürlemesi teneke tıngırtısından öte anlama sahip değil."

"Daha Kıbrıs meselesinin ne olduğunu, Maraş'ın açılmasının ne anlama geldiğini bilmeyen birine ekonomiyi izah etmek mümkün değildir."



"Proje kişiliklerle, bilhassa yalanları, iftiraları önlerine konduğu halde yüzleri kızarmayan siyaset bezirganlarıyla işimiz olmaz"

"Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor"

"Kendisine ait doğru yanlış hiçbir fikri, projesi, hayali olmayan, dışarıdan ve içeriden yazılan senaryoların tetikçiliğini yapmak dışında müktesebatı bulunmayanların ekonomiyle ilgili ahkam kesmesi gerçekten gülünçtür. "



"Şimdi önümüzde yeni bir dönem var. Artık çok daha güçlü bir şekilde üretime, yatırıma, istihdama ve ihracata odaklanmamız gerekiyor."

"Değerini salgın döneminde daha iyi anladığımız şehir hastaneleri ile genel sağlık sigortası sistemimiz başlı başına bir başarı hikayesidir."

"Maruz kaldığımız saldırılar sebebiyle istiklal ve istikbal mücadelemize yoğunlaşırken yatırımları ve ekonomiyi de ihmal etmedik"



"Artık vites yükseltmenin bile yeterli olmadığı, araç değiştirmenin gerektiği bir dönemdeyiz. Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız."

"Gerçekleştirdiğimiz reformlarla ülkemizi iş yapma kolaylığı endeksinde 27 basamak yükselterek 190 ülke arasında 33. sıraya yerleştirdik."

"Eylül ayına ilişkin öncü verilerle üçüncü çeyreği güçlü bir büyüme ile kapatacağımız artık kesinleşmiş oldu.

"Ülkemiz hazırlık devrini geride bırakıp artık şahlanış dönemine giriyor."

"Enflasyonla mücadele en önemli önceliğimiz. Hedefimiz bir an önce tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşmaktır."

