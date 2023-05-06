Binali Yıldırım: 14 Mayıs'ta terör örgütüne hak ettiği cevabı vermek boynumuzun borcudur

Burdur Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir mermer fabrikasında işçilerle buluşan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Burdur deyince akla, tarım, hayvancılık, tarih ve tabiat geldiğini, Burdur menşeili olup da başka merkezlerden yapılan ihracatçıların rakamları da dahil edildiğinde kentin ihracatının 400 milyon dolara çıktığını söyledi.

Üreten Türkiye'ye ihtiyaç olduğunu, üreten Türkiye'nin de güvene ve istikrara ihtiyacı olduğunu dile getiren Yıldırım, "Son 50 yıldır enflasyon nedir bilmeyen ülkelerde enflasyon on kat arttı. Bizde de arttı, enflasyon kötü bir şey. Enflasyon haksız bir servet transferi anlamına geliyor. Enflasyonu düşürmek bizim en önemli önceliğimiz. Yeni açıklandı, yüzde 43 seviyesine düştü. Süratle düşecek." ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı'nın vaatlerine değinen Yıldırım, "Son 21 yıldır iktidar yüzü görmemiş partiler, adaylar vaatler veriyor. Maaşlar şu kadar olacak, bayramlarda bu verilecek. Efendim, her gün bir rakam. İtirazımız yok. Verebildiğimiz kadar verelim ama enflasyonu dizginleyemezsiniz. Ne verirsek verelim hiçbir katkısı olmaz. Ekonominin kuralı budur. Siz verdikçe enflasyon daha da artar. Hiçbir zaman arkasından yetişemeyiz. O halde yapılacak olan nedir? Gelirinizin erimeyeceği, enflasyonun gelirinizin altında olacağı şartları oluşturmaktan geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRK DEVLETLERİNİN DE UMUDU TÜRKİYE'DİR, RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR"



Azerbaycan'ın, Türkmenistan'ın, Kırgızistan'ın, Özbekistan'ın, Kazakistan'ın, Balkanlar'daki evladı Fatihan'ın, Afrika'nın, Orta Doğu'nun ve Osmanlı bakiyesi mazlum ve mağdur ülkelerin Türkiye'den beklentisi olduğunu, Türkiye'ye ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bir İngiliz dergisinin attığı manşetler var. Tayyip Erdoğan gitmeli. Demokrasi gelmeli. Bu ülkede demokrasi yok mu kardeşim? İnsanlar istediklerini söyleyemiyorlar mı, konuşmaya korkuyorlar mı? Akşama kadar diktatör diye bağırıyorsun. Demokrasi olmayan yerde bunu söyleyebilir misin? Her türlü hakareti yapıyorsun. Sosyal medyadan, oradan buradan yargısız infaz yapıp iftiralarla, yalanlarla insanların hayatını karartabiliyorsun. Fazlası var, eksiği yok. Niye Tayyip Erdoğan gitsin? Asıl soru bu. Tayyip Erdoğan gitmeli çünkü Tayyip Erdoğan sömürgeci, emperyalist devletlerin ülkemizdeki planlarına engel oluyor. Suriye'yi işgal ettiler, Irak'ı perişan ettiler. Afganistan'ı darmadağın, Libya'yı tarumar ettiler. Şimdi Sudan, Filistin zaten 70 yıldır kanayan yara. Bakın Karabağ 30 yıldır işgal altında. Nasıl bağımsız oldu? Türkiye, Recep Tayyip olmasaydı bunların hiçbiri olmazdı değerli kardeşlerim. İşte onun için, Türk devletlerinin de umudu Türkiye'dir, Recep Tayyip Erdoğan'dır."

Yıldırım, vatan toprağının bölünmemesi için 40 bin şehit verildiğini, terörle mücadelede 400 milyar dolarlık kaynağın harcandığını vurgulayarak, "Terör örgütüne bu ülke, bu topraklar senin demeye hakkınız var mı kardeşim. Ama bunu vaat ediyorlar. İş tuttukları partiye bakın. Ağzına bir gün bir kelime alıp da PKK terör örgütü diyebildi mi? Diyemez çünkü terör örgütünün kurduğu bir parti. Üç beş oy uğruna ülkenin, milletin bölünmez bütünlüğünü, vatanın birliğini, beraberliğini tartışmaya açan bunlardan ülkeye bir hayır gelmez. 14 Mayıs'ta terör örgütüne ve onların arkasındaki ağa babalarına hak ettikleri cevabı vermek boynumuzun borcudur." diye konuştu.

"YOLUMUZ ADAM GİBİ ADAM RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN YOLUDUR"



Daha sonra Burdur Kültür Merkezi'nde Burdurlularla buluşan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, buradaki konuşmasında da haftaya demokrasi ve Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferinin bayramını kutlayacaklarını kaydetti.

Yıldırım, önemli günlerden geçtiklerini, 2002'de başlayan yolculuklarının bugün aynı kararlılıkla ve heyecanla devam ettiğini, her seferinde verilen desteğin yükseldiğini anlattı.

Hiçbir zaman vatandaşın desteğini boşa çıkarmadıklarını dile getiren Yıldırım, "Hiçbir zaman yüzünüzü karartmadık, başınızı öne eğdirtmedik. Şimdi 16'ıncı seçimimize gidiyoruz. Bir kere Cumhurbaşkanlığında Burdur'dan rekor bekliyorum. Cumhurbaşkanınızı tek başına göndermek olur mu? Onun vekillerine de ihtiyacı var. 14 Mayıs'ta yeni bir destan yazıyor muyuz? Durmak yok yola devam. Allah sizden razı olsun." dedi.

Bugünün memlekete sahip çıkma günü olduğunu belirten Yıldırım, şöyle devam etti:



"Rahatsız olmak yerine yapmanız gereken basit. Diyeceksiniz ki terör örgütüne de onun uzantısı partiye de ihtiyacımız yok. Bunu söyleyin ondan sonra başımızın üstüne yeriniz var. Aklımızı başımıza alalım. Kiminle yol yürüyeceğimize karar verelim. Yolumuz, Türkiye Cumhuriyeti'nin tam bağımsızlığının yoludur. Yolumuz adam gibi adam, milletin adamı, Türkiye sevdalısı, Recep Tayyip Erdoğan'ın yoludur."

