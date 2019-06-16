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Binali Yıldırım: 'Biz yeniden sayılmasına itiraz etmedik' demesi kocaman bir yalan

Ekrem İmamoğlu'nun oyların yeniden sayılmasına itiraz etmediğini söylemesi üzerine Binali Yıldırım, 'Ekrem Bey'in, 'biz yeniden sayılmasına itiraz etmedik' demesi kocaman bir yalan. Elimizde CHP'nin İl Seçim Kuruluna yaptığı müracaat var.Gece saat 22.00'de ve 5. dk içinde aldığı ret kararı var. YSK de ret kararına uydu ve ilçelerdeki sayımları devam ettirdi,tamamını saydırmadı'' ifadelerini kullandı.

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"Benim oyum CHP adayına yazılıyorsa bu çalınmadır"
 
Yıldırım, oyların çalındığına yönelik iddiaların hatırlatılması üzerine, şunları söyledi:
 
"Benim oyum, CHP adayına yazılıyorsa veya bir başka adaya yazılıyorsa bu çalınmadır. Bunun başka bir izahı yok."
 
"CHP direnmeseydi seçim tekrarlanmayacaktı"
 
Dört pusula konusunun tamamen bir aldatmaca olduğunu belirten Yıldırım, "Ben şunu soruyorum, 4 tane ayrı pusula var ama itiraz edilen Büyükşehir Belediye Başkanlığı oyu." diye konuştu.
 
Yıldırım, şöyle devam etti:
 
"Biz çok istemedik tekrarlanmasını. Hala ısrarla söylüyorum, CHP tamamının sayılmasına direnmeseydi bu seçim bugün tekrarlanmayacaktı. Ekrem Bey'in, 'biz yeniden sayılmasına itiraz etmedik' demesi kocaman bir yalan. Elimizde CHP'nin İl Seçim Kuruluna yaptığı müracaat var.Gece saat 22.00'de ve 5. dk içinde aldığı ret kararı var. YSK de ret kararına uydu ve ilçelerdeki sayımları devam ettirdi, tamamını saydırmadı"

Dakikalarca dans eden yılanlar kendilerini izleyenleri hayran bıraktı

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